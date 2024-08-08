Усилить связь между фронтом и тылом позволит акция «Привет фронту!»

Боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев дал старт акции “Привет фронту!”, в рамках которой известные спортсмены и артисты передают привет воинским частям, находящимся в зоне проведения СВО. Воинские части, в свою очередь, записывают ответные видео, когда такая возможность появляется. Ответную весточку с приветствием для Валуева записал боец с позывным Фортуна, воющий на Херсонском направлении в составе батальона мобилизованных Московской области.

Идея запустить акцию с передачей приветов на фронт пришла президенту Совета фонда Роману Громову после разговора с Фортуной. Боец признался, что на фронте чувствуют некоторый разрыв связей с родными и близкими.

«Лично общаясь с воинами, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, я обратил внимание, что ребятам не хватает простых человеческих слов поддержки. Наши защитники должны чувствовать, что о них никогда не забывают и всегда готовы поддержать, поэтому я решил создать эдакий телемост между фронтом и тылом. К акции «Привет фронту!» может присоединиться каждый желающий и от всей души передать привет любому подразделению наших Вооружённых сил. Сейчас мы планируем распространить эту акцию на всей территории России», – говорит Роман Владимирович Громов.

Присоединиться к акции может любой желающий, опубликовав в соцсетях видео с хештегом #приветфронтуотродины. Лучшие видео попадут на официальный сайт Благотворительного фонда «РОДИНА» и получат ответ с фронта.

Народный фонд «Родина» создан в 2019 году командой неравнодушных людей, объединенных любовью к своей стране.

Миссия фонда – помощь новым регионам России и семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Так, фонд содействует протезированию и реабилитации военных, помогает компенсировать транспортные расходы семьям, чьи дети проходили сложное лечение в московских клиниках, а также обеспечивает детей-сирот ДНР школьными принадлежностями, собирает и доставляет гуманитарные грузы в монастыри и дома престарелых в новых регионах.