Ускоренный курс о токеномике Plato Farm и внутренней ценности PLATO

Plato Farm — это метавселенная на тему фермы с более комплексным механизмом. В Plato Farm есть два основных игровых процесса: посадка и разведение. Исходя из этого, хозяйство также включает перерабатывающие заводы. Завод может перерабатывать предметы первой необходимости (корма, варенье и хлеб). Plato Farm формирует комплексную экономическую модель с более сильным соотношением спроса и предложения. В Plato Farm получение дохода от посадки, разведения и переработки зависит от стратегии игрока. Комплексный механизм Plato Farm также устанавливает множество сценариев потребления внутриигровых активов и, таким образом, повышает их ценность.

1. Анализ игрового механизма: доход от стратегии

Независимо от того, являетесь ли вы новичком, старшим игроком или игроком с покупками, вы можете найти способ получить достойную прибыль в Plato Farm. В игре используется система повышения уровня, т.е. новичкам необходимо зарабатывать очки опыта, чтобы перейти с одного уровня на другой. Игроки разных уровней могут сажать различного вида урожай, покупать разное количество земли и перерабатывающих заводов. Чем выше уровень, тем выше вероятность получить прибыль. Любая сельскохозяйственная деятельность (посадка и сбор урожая, возделывание новых земель и т. д.) может дать игроку очки опыта, необходимые для повышения уровня. Все активы в экосистеме представлены в виде NFT.

Новички обычно начинают с посадки. Они должны покупать землю NFT и могут поначалу выращивать только пшеницу. Посадка и сбор урожая пшеницы относительно просты, но они могут увеличить очки опыта игрока. По мере повышения уровня игрок может покупать больше земли и сажать больше видов с/х растений и плодоовощных культур (пшеницу, огурцы, морковь, кукурузу, сахарный тростник, горох, перец чили, помидоры, салат, картофель, хлопок, тыкву и лаванду). За исключением салата, картофеля и тыквы, все виды могут быть дополнительно переработаны в готовую продукцию. Например, пшеница может быть дополнительно переработана в корм для кур, хлеб, торты и т. д. Сахарный тростник может быть дополнительно переработан в белый сахар, а лаванда — в синие свитера, синие шляпы и т. д.

На уровне 15 игроки могут начать выращивать товарные культуры, такие, как яблони, вишни, деревья какао, кусты малины, кусты ежевики и кофейные деревья, а затем перерабатывать их в джемы. Эти NFT готовой продукции и сельскохозяйственных культур могут свободно продаваться на рынке.

Поэтому, когда игроки повышают свой уровень, им необходимо тщательно продумывать бизнес-стратегии, например, как выбирать культуры для посадки, как устанавливать цену, комбинацию продаж и т. д., чтобы максимизировать свои доходы от токенов MARK.

Игроки должны найти способ расширить свои фермы по мере увеличения их масштабов посадки и разведения. Поэтому им необходимо приобрести такие инструменты, как топоры, пилы, бочки с динамитом, тележки и лопаты.

Помимо посадки, игроки также могут покупать NFT для птицеферм, NFT для крупного рогатого скота и NFT для овечьих ферм, чтобы развивать свой животноводческий бизнес и производить активы NFT (молоко, шерсть и яйца). Некоторые магнаты, занимающиеся посадкой, разведением или торговлей, могут даже влиять на рынок.

В Plato Farm перерабатывающие заводы также являются одним из важнейших мест потребления сырья и других ликвидных активов. Игроки с достаточным количеством средств могут купить NFT молочного завода, NFT комбикормового завода, NFT фабрики варенья, NFT ювелирного магазина, NFT сахарного завода и т. д. Производственная мощность NFT разных уровней перерабатывающего цеха является неодинаковой, т.е. разные инвестиции приносят разное производство мощности и выхода. Цех по переработке — это крупномасштабный центр торговли зерновыми, товарными культурами и домашним скотом, а также один из основных сценариев потребления в Plato Farm. Готовая продукция, производимая перерабатывающим цехом (например, корма) очень нужна животноводству. Игроки должны тщательно продумать и сформировать свои собственные стратегии распределения различных типов перерабатывающих заводов, получения лучшей цены при покупке сырья и т. д.

Plato Farm — это масштабная экосистема со спросом и предложением. Все участвующие игроки могут зарабатывать очки опыта и награды в виде токенов MARK. Вне зависимости от того, являетесь ли вы обычными игроками с ограниченными средствами, новичками или игроками с достаточным количеством средств, вы можете найти свою собственную позицию и внести свой вклад в развитие экосистемы.

2. Различные сценарии потребления в игре повышают ценность игровых активов.

Plato Farm — это высококачественная P2E экосистема с различными внутриигровыми сценариями потребления. Она использует модель с двумя токенами: PLATO и MARK, которые играют разные роли в экосистеме, с разными сценариями потребления.

В Plato Farm MARK можно использовать для покупки всех видов ликвидных активов, (семена, домашний скот, сырье для перерабатывающих заводов, инструменты и т. д.), которые являются сценариями потребления для MARK. Почти все сценарии могут потребовать потребления MARK. MARK также является основным поощрительным токеном в Plato Farm. Большинство игроков не будут обналичивать деньги, а будут использовать токены MARK для увеличения производственных мощностей и получения более высокой прибыли. Потребление MARK очень похоже на трату денег на другие продукты в реальной жизни. Поэтому существует высокий спрос на токены MARK. С дальнейшим развитием Plato Farm, MARK также будет востребован во всей экосистеме.

USDT, HT и PLATO используются для покупки NFT недвижимости (перерабатывающие заводы, земля, животноводческие фермы и т. д.), и только PLATO можно использовать для покупки некоторых дефицитных NFT недвижимости. Продвинутые игроки, например, крупные владельцы фабрик, будут иметь высокий спрос на токены PLATO, чтобы покупать редкие NFT недвижимости.

PLATO — это токен управления Plato Farm. Владельцы PLATO могут не только участвовать в децентрализованном управлении платформой, но и получать дивиденды от развития Plato Farm. Игроки могут делать ставки MARK или PLATO в экосистеме, чтобы получать вознаграждения PLATO, что значительно сократит их обращение на рынке. В Plato Farm выпуск токенов основан на алгоритмах и контролируется смарт-контрактом, что обеспечивает открытость и прозрачность. Plato Farm — это децентрализованная экономическая система, управляемая DAO, которая наделяет экологию большей открытостью, масштабируемостью и экономической пластичностью.

И MARK, и PLATO используют дефляционную токеномику, в которой спрос превышает предложение, поэтому их стоимость будет продолжать расти. Plato Farm — это экосистема с большим потенциалом, которая, как ожидается, станет одним из ведущих сельскохозяйственных проектов метавселенной.

Сообщается, что Plato Farm в настоящее время приобрела инвестиции у таких известных организаций, как Chronos Ventures, Cipholio Ventures, ZBS Capital, Chain Broker, CryptoDep, OP Crypto, K&R, Formless Beta, Gagarin Crypto, Gcrypto Media, Top 7, ICO, Block Patch, CryptoPhd Capital, Okex Blockdream Venture, Huobi Ventures и др.

Судя по прошлому опыту, токены качественных проектов GameFi с полной токеномикой имеют большой потенциал роста. Например, ROI AXS (Axie Infinity) для первых инвесторов достиг 68,224%. Доходность RACA выросла в 200 раз всего за три месяца, а ROI — до 170 раз. Plato Farm имеет полную и комплексную токеномику и все еще находится на ранней стадии. Таким образом, ROI PLATO стоит ожидать с нетерпением.

