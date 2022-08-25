Успешно завершилась 2-я выставка импортных товаров ВРЭП (Шаньдун)  

C 19 по 21 августа в городе Линьи прошла 2-я выставка импортных товаров ВРЭП (Шаньдун). В рамках этого мероприятия, посвященного теме «Новая эра, новая модель, новая платформа, новые возможности», были продемонстрированы известные бренды и премиальные товары из стран Всеобъемлющего регионального экономического сотрудничества (ВРЭП). На выставке были представлены страны, города, торговые палаты и другие ассоциации ВРЭП, что обеспечило возможности для экономического, торгового и личного обмена в Шаньдуне.

По данным Информационного бюро Муниципального народного правительства Линьи, в этом году на выставке были представлены некоторые крупные павильоны, включая международный павильон ВРЭП, павильон брендов ВРЭП и павильон качественной продукции ВРЭП. На выставке также было пять павильонов для отдельных стран ВРЭП, (Камбоджа, Республика Корея, Таиланд, Вьетнам и Австралия), два павильона для стран, не относящихся к ВРЭП (Венгрия и Соединенное Королевство) и шесть павильонов для региональных городов, включая Гунпо, Инчхон, Гунсан и Чхунчхон-Пукто (Республика Корея), а также Ямагату и Осаку (Япония).

Это мероприятие также привлекло к себе внимание ряда международных брендов, торговых палат и ассоциаций, включая Greenland Global Commodity Trading Hub Group, Управление по делам малого и среднего бизнеса Республики Корея, Торговую палату по импорту и экспорту города Тяньцзинь, Торговую палату по импорту города Вэйхай, базирующуюся в Республике Корея компанию CUCKOO, базирующуюся в Таиланде GIFFARINE и филиппинскую OCOCO.

В ходе выставки был проведен целый ряд параллельных мероприятий, включая форум по вопросам малых и средних предприятий ВРЭП, презентацию почетной страны, второе совещание по вопросам международного сотрудничества и обмена в рамках ВРЭП (Шаньдун), второе совещание по вопросам закупок в прямом эфире для продвигаемых ВРЭП продуктов, мероприятие по привлечению инвестиций в местные парки и фестиваль по вопросам импорта сырьевых товаров в городе Линьи.

В этом году выставка охватывала выставочную площадь в 35 300 квадратных метров, в том числе 25 300 квадратных метров в международном выставочном центре Linyi International Expo Center, где расположилось 1232 стенда, соответствующих международным стандартам, и 10 000 квадратных метров в комплексе Linyi Import Commodities City. Мероприятие привлекло 43 000 посетителей, из них 21 000 были профессиональными закупщиками. На месте были совершены сделки на сумму 230 млн юаней и заключены сделки на сумму приблизительно 750 млн юаней.