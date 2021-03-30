«Успешное начало карьеры в стартапе», – рассказывает Рустам Гильфанов

Рустам Гильфанов, который является бизнесменом в сфере IT и известным инвестором, поделился своими прогнозами по поводу развития технологий в будущем.

Ответственное финансирование

Инвестирование в область социального или экологического управления приобрело огромную популярность в прошлом году. Поскольку в последние десятилетия вопрос экологии стоит очень остро, большие компании, например, ESG (Enviromental Social Governance) все чаще задумываются о перспективах реализации вложений в компании, которые борются с глобальными экологическими проблемами (глобальное потепление, изменение климата или загрязнение окружающей среды). В ближайшем будущем экологические технологии будут внедрены в большую часть отраслей современного производства: агротехнику, машиностроение, энергетику. А презентации стартапов, соответственно, будут включать все больше слайдов, наглядно подтверждающих решение экологических проблем.

Дистанционная работа, набирающая популярность

Формат удаленной работы все еще не доведен до идеала, так как ему пришлось развиваться в экстремальных условиях в связи с Covid-19. Однако многие проекты уже успели вырасти. Так, например, Zoom, который в 2011 году был всего лишь стартапом, в 2020 стал просто незаменимым. Остальные крупные компании также предоставляют возможности для удаленной работы. Среди известных: Cisco Webex, Google Hangouts, Microsoft Teams и многие другие. Поэтому, начинающим стартаперам стоит обратить свое внимание на данный сегмент и искать новые пути его расширения.

Внедрение 5G

Специалисты утверждают, что к 2030 году 5G будет востребовано примерно у 60% населения планеты. Естественно, распространение пятого поколения мобильной связи скажется на развитии многих сфер деятельности человека, это и СМИ, и область развлечений, и медицина, и удаленная работа. Вот почему перспективным командам стоит делать ставки на стартапы, направленные на улучшение жизни людей с помощью более совершенных и быстрых сетей 5G.

Последствия пандемии

После снятия ограничений многие проекты смогут очень легко и быстро вернуться в свое первоначальное состояние, следовательно, деньги инвесторов могут быть потеряны. К таким проектам относятся: онлайн-школы обучения, удаленные спортивные проекты, т. е. такие области, где получаемый реальный опыт будет сильно проигрывать виртуальному.

Рустам Гильфанов считает, что на сегодняшний день мы располагаем всеми соответствующими технологиями, которые позволяют решать насущные проблемы. Период кризиса может хорошо способствовать инновациям и внедрению новых технологий. В данный момент венчурные компании процветают, и многие инвесторы действительно стараются вкладывать свои средства в проекты, которые способны изменить будущее, улучшить жизнь потребителей, они активно работают с разными предпринимателями с целью создания новых компаний мирового уровня.

Краткая биография спикера

Рустам Гильфанов на протяжении многих лет является одним из крупнейших международных инвесторов.

Пару лет назад Гильфанов отдалился от операционной деятельности в собственной IT-компании и стал заниматься инвестированием на международном уровне. В основном предприниматель финансирует проекты в сфере IT-разработок, финансов, игр и потокового видео. Еще одной сферой деятельности Рустама Гильфанова является благотворительность.