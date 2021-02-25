Успешные бизнесмены и звезды выбирают в Дубае сеть спа-салонов Татьяны Третяк

Сеть спа-салонов Royal Spa, основанная российской предпринимательницей Татьяной Третяк и расположенная в популярных пятизвездочных отелях в Дубае и Абу-Даби, получила широкую известность среди успешных бизнесменов и звезд. А в этом году ее постоянным клиентом стал Павел Дуров, который планирует остаться в Эмиратах на ПМЖ. Недавно он встречался c наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом и обсуждал свой переезд, поскольку офис принадлежащей ему компании Telegram имеет в Дубае штаб-квартиру с 2017 года. Среди главных достоинств Эмирата он называл выгодные и прозрачные условия ведения бизнеса. Впрочем, возможно, высокий уровень сервиса в Royal Spa тоже сыграл свою роль для Павла.

Сеть спа-салонов Royal Spa предлагает своим клиентам все разновидности массажа – классический, спортивный, ароматический, шведский, тайский, балийский, лавовыми раковинами, травяными мешочками, горячими камнями, янтарем… Есть процедуры для всего тела и отдельных его частей – ног, головы, шеи и плеч… Также можно выбрать массаж в 4 руки. А еще гостям доступны такие приятные и полезные процедуры, как шоколадное обертывание, обертывания с грязью и минералами Мертвого моря, витаминные маски для лица и многое другое.

Все процедуры выполняют высоко квалифицированные массажисты и косметологи из России, стран СНГ, Сербии, Бали. Клиентами спа-салонов становятся как туристы, так и резиденты Дубая и Абу-Даби, среди которых много селебритиc, например, футболист Криштиану Роналду, певец Араш и многие блогеры-миллионники из Эмиратов.

Первый спа-салон Татьяна Третяк открыла в 2011 году, а сейчас бизнес вырос в успешную сеть. Многие сотрудники работают там с момента основания компании, поэтому даже карантин из-за коронавируса не привел к сокращению рабочих мест. Наоборот, сейчас Royal Spa развивается максимально активно за счет увеличения числа туристов, которые в этом году для зимнего отдыха выбрали именно Эмираты.