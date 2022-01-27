Устойчивый рост в 2021 году демонстрирует Yutong Bus

Экономика
27 января 2022

Ведущий мировой производитель коммерческих автомобилей Yutong Bus Co., Ltd. (далее — Yutong, SHA: 600066) продемонстрировал рост выручки на 0,17% в 2021 г. вопреки тенденциям на китайском рынке автобусов. В прошлом году компания произвела более 42 тысяч автобусов, что на 0,2% больше, чем годом ранее. При этом объем продаж автобусов достиг 41 828 единиц, обозначив рост на 0,17% в годовом исчислении. По прогнозам, чистая прибыль за 2021 г. вырастет с 7,87 млн долл. США до 23,61 млн.

После 2020 г. восстановление автобусной промышленности в мире идет медленно. Общие показатели крупных автобусных компаний в Китае остаются на низком уровне. В такой сложной рыночной ситуации компания Yutong по-прежнему остается лидером отрасли, подталкивая рынок к росту и внедряя инновации.

В 2021 г. компания Yutong продемонстрировала значительные успехи в области интеллектуальных подключений, автономного вождения, технологий топливных элементов и применения новых материалов. К достижениям Yutong в сфере улучшения работы общественного транспорта можно отнести следующее: запуск малогабаритного автобуса с технологиями автономного вождения четвертого уровня A6, его обкатка проводится в Катаре и Казахстане; две награды Red Dot Awards; массовое коммерческое использование автобуса на водородных топливных элементах; реализация разработанного компанией Yutong стандарта безопасности электробусов нового поколения — YESS.

Компания Yutong продолжает расширять свое присутствие на зарубежных рынках. На сегодняшний день объемы экспорта продукции Yutong превышают 80 тыс. транспортных средств. Компания создала глобальную сеть продаж и центров техобслуживания, которая охватывает Европу, Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, СНГ, Ближний Восток и Африку. На основных целевых рынках компания Yutong стала одним из крупнейших поставщиков автобусов. Активно развивая свой бизнес, Yutong не забывает о корпоративной социальной ответственности. Все больше внимания уделяется безопасности транспортных средств для окружающей среды. Компания Yutong ведет разработку автобусов с использованием новых технологий: с электрическими или гибридными двигателями либо с водородными топливными элементами. Кроме того, компания внедряет технологии автономного вождения для коммерческого транспорта. Совокупный объем продаж автобусов с «зелеными» двигателями составил более 160 тысяч единиц. Это позволило сократить потребление топлива на 2,133 млрд литров в год, сэкономив 335 млн кубометров природного газа и сократив выбросы углерода примерно на 23,25 млн тонн.

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