В 2020 году «Русский Уголь» переработал 4,46 млн тонн топлива на фабрике разреза Степной

На 330 тысяч тонн по сравнению с 2019 годом увеличил переработку угля на обогатительной фабрике разреза Степной в Хакасии «Русский Уголь», входящий в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева. Компания довела объем переработки каменного энергетического угля марки «Д» в 2020 году до 4,46 млн тонн. Это на 8% превышает показатель 2019 года. Обогатительная фабрика разреза Степной введена в эксплуатацию десять лет назад, в 2011 году. В 2019 году введен в эксплуатацию второй корпус фабрики, где установлено современное немецкое оборудование. Модернизация фабрики позволила увеличить производственные мощности предприятия и перерабатывать весь уголь, добываемый на разрезе Степной. Во втором квартале 2021 года в планах компании — обогащение юбилейной 35-миллионной тонны твердого топлива. Хакасское твердое топливо поставляется в 15 стран мира.