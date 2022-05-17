В «Аптекарском огороде» высажена роза в честь Барбары Стрейзанд

Сорт чайно-гибридной кустовой розы был выведен в 2001 году в честь знаменитой актрисы, которая очень любит розы. Цветок отличается нежным лавандовым оттенком и сильным цитрусовым ароматом. Роза «Барбара Стрейзанд» обладает множеством наград, а в 2004 году получила звание «Самый ароматный сорт» на конкурсе роз в Калифорнии (США).

Розовый куст — подарок «Аптекарскому огороду» автора видеоканала «Сады искусств», музыкального продюсера Павла Токарева. Высадка была произведена под личным руководством директора сада Алексея Ретеюма.

Новый выпуск видеоканала «Сады искусств», выходящего на видеоплатформе VK видео, Павел Токарев посвятил легендарной певице и актрисе, отметившей недавно свой 80-летний юбилей.

«На протяжении десятилетий я наслаждаюсь ее творчеством, восхищаюсь постоянными победами, кстати, она одиннадцать раз получала премию «Грэмми», не говоря уже о двух «Оскарах» и многих других высоких международных наградах, — сказал Павел Токарев. — Я не устаю восторгаться этой феноменальной артисткой, и вы понимаете, что для меня было бы странно оставить Барбару Стрейзанд без внимания в своем авторском видеоканале».

На фото — музыкальный продюсер, автор и ведущий видеоканала «Сады искусств» Павел Токарев Автор фото — Руслан Эльквест