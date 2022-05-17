В «Аптекарском огороде» высажена роза в честь Барбары Стрейзанд

Общество
17 мая 2022

Сорт чайно-гибридной кустовой розы был выведен в 2001 году в честь знаменитой актрисы, которая очень любит розы. Цветок отличается нежным лавандовым оттенком и сильным цитрусовым ароматом. Роза «Барбара Стрейзанд» обладает множеством наград, а в 2004 году получила звание «Самый ароматный сорт» на конкурсе роз в Калифорнии (США).

Розовый куст — подарок «Аптекарскому огороду» автора видеоканала «Сады искусств», музыкального продюсера Павла Токарева. Высадка была произведена под личным руководством директора сада Алексея Ретеюма.

Новый выпуск видеоканала «Сады искусств», выходящего на видеоплатформе VK видео, Павел Токарев посвятил легендарной певице и актрисе, отметившей недавно свой 80-летний юбилей.

«На протяжении десятилетий я наслаждаюсь ее творчеством, восхищаюсь постоянными победами, кстати, она одиннадцать раз получала премию «Грэмми», не говоря уже о двух «Оскарах» и многих других высоких международных наградах, — сказал Павел Токарев. — Я не устаю восторгаться этой феноменальной артисткой, и вы понимаете, что для меня было бы странно оставить Барбару Стрейзанд без внимания в своем авторском видеоканале».

На фото — музыкальный продюсер, автор и ведущий видеоканала «Сады искусств» Павел Токарев  Автор фото — Руслан Эльквест

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Маргарита Былинина. Что известно про успешного маркетолога?

Общество

Выпускники детских домов стали сотрудниками социальной кофейни СПЭШЛ в Петербурге

Мир

Move Digital, основанная Кристофом Шёффлингом, объявляет о выходе на P2E и Metaverse и изменит отрасль

Общество

Целительная легенда: клинический психолог Дарья Милай объяснила, как мозг создает новые нейронные связи в творчестве