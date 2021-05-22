В Архангельской области обсудили развитие подрастающих поколений, спорта и статус «Детей войны»

Депутат Госдумы России и глава партии «Родина» Алексей Журавлев побывал в Архангельской области и посетил города Котлас и Коряжма, где собирал информацию о проблемах региона.

В Котласе председатель «Родины» встретился со своими однопартийцами, прогулялся по местному парку и рынку, а также пообщался с горожанами.

На улицах депутата многие узнавали сразу и подходили с вопросами и просьбами помочь решить региональные проблемы. В основном речь заходила о мизерных зарплатах, безработице, уровне медицины, работе коммунальных служб, пенсиях и высоких ценах. Кроме того, в городе большие проблемы с образованием и спортом, которого просто нет. Все потому, что мест для занятий спортом в Котласе и Коряжме не хватает.

Причем жалуются даже те, кому повезло отдать своих детей в единичные секции, поскольку многие не могут себе позволить покупку дорогостоящей экипировки. Например, все необходимое для занятий хоккеем стоит около 100 тысяч рублей. Для провинциального города – это очень большие деньги. Кроме того, квалифицированных специалистов в области спорта также огромный дефицит.

По словам директора Дворца Спорта в Коряжме Ольги Грущук, у тренеров очень низкие зарплаты, на которые невозможно прожить. Работа секций держится исключительно на энтузиазме этих людей.

«Вопрос образования и работы с детьми у нас недооценен. Это системная проблема. На тренерах лежит большая ответственность, и их зарплата должна быть выше среднего по региону», — высказался Журавлев и пообещал поднять проблему на федеральном уровне.

Также политик получил много вопросов по поводу экологии. Дело в том, что заводы Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы и Котласа очень сильно загрязняют атмосферу Архангельской области. В связи с этим растет число тяжелых заболеваний у населения.

Жители небольших городов выражают сильное беспокойство состоянием сферы здравоохранения в регионе – на местную медицину им рассчитывать не приходится. Тяжелее всего людям преклонного возраста, живущим на мизерные пенсии. Они считают, что статус «Дети войны» должен быть законодательно утвержден, что обеспечит их необходимой социальной помощью.

Родинец пообещал, что он и его коллеги приложат максимум усилий, чтобы добиться этого.

Примечательно, что несмотря на трудные условия жизни, население того же Котласа не унывает. Так, заслуженный тренер России Анатолий Алфертьев, воспитавший восьмикратного чемпиона мира, шестнадцати кратного чемпиона России Александра Тюкавина, заявил, что северяне отличаются от других людей стойкостью, которая и помогает им не отчаиваться в любых ситуациях. Также спортсмен отметил, что испытывает симпатию к Журавлеву, которого он ранее видел только по телевизору.

После прогулки по Котласу и общения с местными жителями, родинец заехал в поселок Вычегодский поздравить выпускников 11 класса со скорым окончанием школы.

«Приятно и радостно смотреть в глаза юности, у которой все впереди», — сказал политик.