В августе пройдет Международная неделя искусств Пекинской центральной оси 2023

С 19 по 27 августа в Пекине пройдет Международная неделя искусств Пекинской центральной оси 2023 (2023 Beijing Central Axis International Art Week). Она организована под руководством Пекинского муниципального бюро культурного наследия (Beijing Municipal Cultural Heritage Bureau) и Пекинского муниципального управления по сохранению и управлению центральной осью Пекина (Beijing Municipal Office for Conservation and Management of Beijing Central Axis) совместно с Фондом защиты центральной оси Пекина (Beijing Central Axis Protection Foundation) и фондом благосостояния Beijing State-owned Assets Management Co., Ltd., проводится компанией Beijing Artists Management Co., Ltd. и финансируется фондом Zhongteng Fund, созданным совместно Фондом защиты центральной оси Пекина (Beijing Central Axis Protection Foundation) и инвестиционной холдинговой компанией Tencent. В рамках этой Недели искусств будут показаны 22 спектакля в таких категориях, как театральные постановки, танцевальные драмы, концерты, традиционные китайские оперы и кукольный театр теней, а также проведено более 10 мероприятий, таких как театральный карнавал, «Ночной разговор о Центральной оси», прогулки по городу, иммерсивные туры в музеи и посещения бывших резиденций знаменитостей.

Международная неделя искусств Пекинской центральной оси 2023 посвящена «исполнительским видам искусства». В течение девятидневной Недели искусств в театрах Центральной оси, включая Пекинский центр исполнительских искусств «Тяньцяо» (Beijing Tianqiao Performing Arts Center), Пекинский столичный театр (Capital Theatre), Городской центр исполнительских искусств «Дахуа» (Dahua City Center for the Performing Arts), Пекинский концертный зал (Beijing Concert Hall) и театр «Цзисянь» (Jixiang Theater), пройдет 22 спектакля и мероприятия. Неделю искусств откроет пекинская опера «Исчезнувшее свадебное платье леди-дракона — Большие монстры в Запретном городе», за которой последуют «Нату, возвращающиеся к режиму Сун» — местные традиционные оперные спектакли Пекина, драма «Любовная фантазия Лао Ли», опера Юэ «Сон в красном дворце», концерт дуэта Ирмины Трынкос и Павла Тимофеевского, спектакли театра теней «Путешествие на затененном экране» и «Кошачий бог в Запретном городе», а также танцевальное шоу в стиле контемпорари «Пекинская соната», что охватывает почти 10 художественных категорий.

Неделя искусств будет проходить в рамках серии мероприятий. На Международную неделю искусств Пекинской центральной оси 2023, которая сфокусирована на тематике Центральной оси и театрального искусства, будут приглашены эксперты и ученые различных направлений, а также участники, интересующиеся культурой Центральной оси, которые смогут принять участие в ночных беседах о Центральной оси, рассказать о ее драматургии и народном творчестве, а также с помощью ярких историй ознакомить с ней широкую публику. Кроме того, социологам будет предложено провести две экскурсии по городу, посвященные Центральной оси, в том числе показать участникам бывшие резиденции Мэй Ланьфана, Тань Синьпэя и Чэнь Чангэна, а также столетние театры «Храм Чжэнъи» (Zhengyi Temple), «Зал гильдии Аньхо» (Anhui Guild Hall) и «Цзисянь».

Объединяя традиции и современность, Международная неделя искусства Пекинской центральной оси 2023 привнесет в культурное наследие элементы и жизненную силу новой эпохи, продемонстрирует художественные стили Центральной оси, поделится ее культурой и позволит ее прославленному материальному и нематериальному культурному наследию засиять во всей красе.