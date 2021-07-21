В автопарки Сочи поступят 40 новых автобусов Volgabus

Как сообщает пресс-служба мэрии Сочи, 40 новых автобусов марки Volgabus поступит в автомобильные парки курортного города. Предполагается, новые машины станут курсировать в летний период между Олимпийским парком и Сочи по маршрутам №125п и №125с. Несколько новеньких автобусов уже вышли на линию №125п.

«Вся техника укомплектована системой климат-контроля и мощными кондиционерами. Считаю, это крайне важный фактор для общественного транспорта, который работает на жарких сочинских маршрутах. Кроме этого, немаловажно, автобусы имеют низкопольную платформу. То есть, они будут удобными при перевозке маломобильных граждан и мам с детскими колясками», – написал в своем telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сочинский градоначальник добавил, помимо стандартной комплектации, новые автобусы оснащены автоматическими информаторами, камерами видеонаблюдения с выводом картинки в кабину водителя, а также высокочувствительной системой тушения пожара. Силовые установки автобусов рассчитаны для работы на сжиженном газе, поэтому выбросы в окружающую среду от этого транспорта будут минимальными. Предельно допустимая вместительность автобусов – 111 пассажиров.

По словам Алексея Копайгородского, закупка современного, оснащенного по последнему слову техники, высокоэкологичного общественного транспорта – важный шаг муниципальных властей в развитии дорожной сети популярного российского курорта.

Источник фото: v1.ru