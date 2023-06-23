В Барнауле прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста

21 июня в Барнауле состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В работе школы приняли участие Наталья Белоцкая, заместитель министра здравоохранения Алтайского края, Ольга Зубова, главный внештатный специалист гериатр Алтайского края, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер, более 100 медицинских специалистов Алтайского края.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

«В 2023 году Алтайский край вступил в проект по профилактике падений и переломов. У нас получиться перенять замечательный опыт, который накопили наши коллеги и мы с вами дружно будем его реализовывать» – обратилась к участникам школы Наталья Белоцкая.

Программа профилактики падений и переломов внедряется в десяти регионах страны, в том числе в Алтайском крае. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания. На базе региона должна быть создана служба, которая будет заниматься профилактикой повторных переломов. Снижая количество таких травм, будет возможно улучшать прогноз пациентов.

«Скрининг для выявления групп с высокой вероятностью переломов рекомендован с использованием алгоритма FRAX среди всех женщин в постменопаузе и мужчин старше 50 лет», – отметила Жанна Белая, заведующая отделением остеопороза и остеопатии НМИЦ Эндокринологии.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.