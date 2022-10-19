В чем отличие суши, роллов и других популярных японских блюд

Сегодня японская кухня — одно из самых знаменитых кулинарных направлений. Каждый день сотни тысяч людей в России наслаждаются блюдами по рецептам Страны восходящего солнца, при этом не все из них знают, чем отличаются суши от роллов, можно ли причислять к ним гунканы, и причем здесь сашими?

Четыре разных вида

В нашей стране, заказывая роллы, люди нередко называют их суши — на самом деле это две разных категории блюд. Разница в следующем:

Роллы — порция из определенного числа круглых или квадратных кусочков рулета. Еду такого вида заворачивают специальной циновкой. Встречаются холодные и горячие виды. Также может включать самые разнообразные ингредиенты.

Суши — порционная закуска. Отличие суши от роллов в том, что состоят они, как правило, всего из нескольких ключевых ингредиентов, риса и определенного морепродукта (креветка, кусочек лосося или тунца). Подаются всегда холодными.

Гунканы. Больше напоминают роллы по составу, однако имеют вытянутую форму.

Сашими. В отличие от других видов, представляют собой порции из тонко нарезанных кусочков сырой рыбы. Помимо основного продукта, другие ингредиенты в блюде отсутствуют. Рыбу, такую как лосось или тунец, можно есть с соевым соусом или васаби, однако такой способ «готовки» позволяет ощутить незамутненный вкус даров моря.

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