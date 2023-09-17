В честь выдающихся москвичей в Кремле состоялся праздник «Молодости нашей нет конца»

07 сентября 2023 года в Большом зале Государственного Кремлёвского Дворца состоялся торжественный вечер чествования выдающихся москвичей «Молодости нашей нет конца».

Главными действующими лицами праздника стали москвичи, чьим трудом и талантом жизнь столицы с каждым днём становится лучше. Организаторы мероприятия в торжественной обстановке отметили труд граждан, которые внесли значительный вклад в развитие и укрепление безопасности Москвы, среди них: строители и метростроевцы, военнослужащие и участники СВО, работники силовых структур, транспорта, здравоохранения, образования и культуры, пожарные и спасатели, активисты и общественные деятели. Со сцены слова благодарности прозвучали в адрес профессора, доктора медицинских наук Михаила Михайловича Абакумова, блокадницы и общественного деятеля Тамары Романовны Грачевой, полковника медицинской службы Алексея Владимировича Демьяненко, председателя региональной общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрия Владимировича Нестерова и многих других заслуженных москвичей. Символично, что в начале концерта на сцену поднялась председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Евгеньевна Цивилёва. В своем выступлении она отметила важность всесторонней поддержки участников СВО и высказала слова благодарности в адрес москвичей, чьим трудом в тылу и на фронтах добываются победы над врагами России.

Торжественный вечер чествования выдающихся москвичей проводится АНО «Армия и культура» с 2017 года по инициативе народного артиста СССР, Героя труда РФ В.С. Ланового, при поддержке Правительства Москвы и лично мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. В своем приветственном адресе к участникам мероприятия мэр Москвы отметил: «В эти дни мы отмечаем 876-летие Москвы, которая на своем веку многое повидала, многое пережила. И после всех бед и напастей становилась еще сильнее. Уверен, что так будет и впредь».

Директор Автономной некоммерческой организации «Культурно-патриотический центр «Армия и культура» Антонина Ивановна Журавлева: «Концертная программа «Молодости нашей нет конца» – это не только памятное событие для тех, кого мы отмечаем, но и важный шаг в признании и почете всех граждан Москвы, которые делают ее лучше. Спасибо всем, кто участвует и поддерживает наше мероприятие. Мы надеемся, что торжественная обстановка поможет создать гармоничную атмосферу, в которой каждому человеку будет оказана заслуженная благодарность и признание, а прекрасная традиция, заложенная Василием Семеновичем, будет продолжена. В настоящее время художественным руководителем проекта «Молодости нашей нет конца» является народная артистка РСФСР Ирина Петровна Купченко, и я хочу передать ей самые искренние слова благодарности за проделанную работу».

В концертной программе приняли участие народные и заслуженные артисты России: Александр Серов, Игорь Николаев, Ирина Купченко, Наталия Елисеева, Игорь Саруханов, Варвара, Леонид Серебренников, Феликс Царикати, Сергей Куприк, Маша Распутина, Марина Девятова, ведущие солисты ансамбля воздушно-десантных войск РФ Анна Ушкова и Кирилл Комаров, Дмитрий Риберо-Феррейра, Юрий Кононов, Дмитрий Колдун, Глеб Матвейчук, Александр Добронравов, рок-группа «Земляне», Александра Воробьева, Елена Максимова, а также хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, балет Аллы Духовой «TODES» и многие другие замечательные коллективы и участники.

Слова благодарности и признательности выдающимся москвичам передавали все артисты, вот только некоторые из них.

Маша Распутина: «Это замечательное мероприятие, посвященное выдающимся москвичам, отражает величие и разнообразие труда всех людей, которые делают нашу столицу лучше с каждым днем. Сегодняшний вечер был наполнен гордостью и эмоциями, и я рада была вместе с нашими героями разделить этот момент. Я хочу выразить от всего сердца свою благодарность каждому, кто играет неоценимую роль в строительстве и развитии нашей столицы. Труд и талант этих людей создают не только замечательные условия жизни, но и превращают Москву в место, которым мы гордимся. Сегодня я поднимаю бокал за нашу Москву, за ее процветание и благосостояние. Спасибо всем присутствующим за их вклад, и пусть концерт «Молодости нашей нет конца» будет вдохновлять нас на еще большие достижения».

Александр Серов: «Я всегда чувствую невероятную честь и радость выступая в Кремле. А сегодняшнее выступление – это еще и великолепная возможность выразить благодарность и восхищение трудом и талантом тех, кто делает нашу столицу ещё лучше каждый день. Позвольте мне выразить от всей души мою глубокую благодарность и уважение всем москвичам, кто делает этот город таким прекрасным и безопасным местом для жизни и творчества! Сегодня, в рамках моего концертного выступления, я посвятил свою музыку и слова этим истинным героям города. Пусть каждая нота, каждый звук проникает в их сердца и дарит неподдельные эмоции и вдохновение. Пусть они отражают наше признание и благодарность за их непрерывный вклад в процветание Москвы».

Телевизионная версия концерта была показана на канале ОТР в воскресенье 10 сентября.