В число 15 лучших юристов по вопросам ИС в 2022 году ALB внесла Салли Ван из Midea Group

На днях агентство Asian Legal Business (ALB) опубликовало свой рейтинг 15 лучших китайских штатных юристов по вопросам интеллектуальной собственности (2022 ALB China Top 15 IP In-House Counsel). В число победителей премии 2022 ALB China Top 15 IP In-House Counsel вошла Салли Ван (Sally Wang), главный юрисконсульт по вопросам интеллектуальной собственности компании Midea Group Co., Ltd. (Midea, регистрационный номер 000333.SZ).

«Нам очень приятно, что агентство Asian Legal Business, входящее в состав корпорации Thomson Reuters, включило Салли Ван в число 15 лучших китайских штатных юристов по вопросам интеллектуальной собственности, — прокомментировала эту новость директор по продуктам компании Midea Марианна Чжао (Marianna Zhao). — Салли прекрасно разбирается в вопросах использования товарных знаков и имеет богатый опыт работы в этой области. Благодаря ее опыту и знаниям в сфере интеллектуальной собственности возглавляемая ею команда юристов обеспечивает необходимую поддержку для ускоренного развития зарубежного бизнеса Midea Group. С другой стороны, достижения Салли в полной мере отражают профессионализм нашей глобальной команды специалистов».

Салли Ван отвечает за все юридические вопросы, связанные с товарными знаками, авторскими правами и доменами Midea Group, включая лицензирование товарных знаков, выдачу разрешений на использование товарных знаков и управление рисками в электронной коммерции, при реализации продукции за рубежом и ведении OEM-бизнеса, а также за регистрацию международных товарных знаков и управление продуктовым портфелем. В последние годы Midea Group участвует во многих семинарах и программах по вопросам интеллектуальной собственности для продвижения международного имиджа Китая как страны, укрепляющей свою систему защиты интеллектуальной собственности.

Midea Group стремится к созданию ориентированного на будущее инновационного потенциала и возможностей для реализации преимуществ масштабирования исследований и разработок, путем использования глобальной сети НИОКР в целях совершенствования механизмов планирования НИОКР и внедрения инноваций. Инновации — одна из наших основных ценностей, поэтому в 2021 году Midea Group инвестировала 3,5% своей прибыли в исследования и разработки. В настоящее время штат сотрудников Midea Group Co., Ltd, занимающихся НИОКР, составляет свыше 16 000 человек. Группа осуществляет плодотворное сотрудничество более чем с 300 ведущими учеными и экспертами по всему миру и владеет более чем 100 000 заявок на патенты-аналоги. Согласно рейтингу 250 крупнейших патентообладателей за 2021 год IFI 2021 Global 250, Midea Group также зарегистрировала более 58 494 патентов-аналогов по всему миру, что делает ее 3—м крупнейшим патентообладателем в мире по состоянию на 2021 год.