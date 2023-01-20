В декабре 2022 года россияне взяли ипотечных кредитов более чем на 700 млрд рублей

Окончание 2022 года ознаменовалось значительным ростом объемов ипотечных займов на покупку жилья. В декабре банками, по оценке Frank RG, было выдано свыше 700 млрд рублей ипотечных кредитов.

Ставка льготной ипотеки после продления до 1 июля 2024 года равняется 8%. На тот же срок продлена и программа семейной ипотеки. Однако здесь сохраняется первоначальная ставка – 6%.

С 2023 года Центробанк ужесточает контроль субсидирования ставки застройщиками. При этом условия для покупателей будут очень привлекательными.

Например, компания Seven Suns Development до 2024 года реализует проект субсидированной ипотечной программы со ставкой 3% на покупку квартиры в ЖК «Светлый мир “БиоПолис…”» и «Светлый мир “Станция Л…”».

Стартовая цена для квартир в ЖК “БиоПолис…” равняется 4,3 млн рублей, а в ЖК “Станция Л…” 5,8 млн рублей, что гарантирует покупателю широкий выбор объектов в пределах лимита максимальной суммы кредита до 12 млн рублей. Условием оформления договора является внесение первоначального взноса не менее 15% от стоимости объекта.