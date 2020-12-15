В диалог по межрелигиозным и межэтническим вопросам вовлекла молодежь конференция в Москве

4 декабря 2020 года в Москве в концертном зале Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина состоялась Всероссийская молодёжная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу при поддержке Центра российской идентичности РГУ им. А.Н. Косыгина.

В церемонии открытия Всероссийской молодёжной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу приняли участие: заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Блаженов К. Л., специалист Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ Малафеева М. А., директор Центра российской идентичности Квятковский В. Ю.

«Тематика конференции в высшей степени актуальна и востребована, она имеет ключевое значение для нашего города. Взаимоуважение, добрососедство, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству являются основополагающими принципами общественной жизни Москвы» – приветственные слова от руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Сучкова В. И., открывая конференцию передал заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Блаженов К. Л.

Всероссийская молодежная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу направлена на гармонизацию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в этой сфере среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.

Конференция декларирует дружбу народов и коммуникацию молодежи на почве волонтерских и творческих инициатив, культурных и спортивных проектов. В данных сферах молодежные лидеры смогли развить соответствующие компетенции, чтобы становиться в дальнейшем драйверами в актуальном деле построения хрупкого межнационального и межконфессионального мира.

Просветительский блок конференции помог молодым людям раскрыть свой потенциал, найти уникальную идею и, трансформировав её в проект, презентовать перед всеми участниками. В рамках конференции были организованы дискуссии, консультации, образовательные мастер-классы и многое другое. Их участниками стали сотни студентов вузов не только Москвы, но и некоторых других регионов страны, имеющих значительный опыт участия в программах по формированию российской идентичности.

С целью вовлечения молодых людей в позитивный диалог как между национальным большинством и диаспорами, так и конфессиональными общинами, и атеистически настроенной молодежью к участию в конференции были приглашены лидеры молодежных религиозных, национальных и общественных организаций, которые смогли вдохновить молодых людей на совместное проявление своих лучших человеческих качеств.

Цифровой подход позволил любому молодому человеку из любой точки страны стать её участником, а также дистанционно получить образовательный контент и удаленно и полноценно являться участником всех мероприятий конференции.

Данный подход позволил принять участие в мероприятиях конференции более 2500 человек из 85 регионов России. Это представители федеральных и региональных органов управления образованием, религиозных, патриотических и молодежных организаций, ученые и педагоги.

На конференции были проведены Экспертные дискуссии, которые были направлены на обсуждение общей характеристики межрелигиозных и межэтнических отношений, диалог в них, а также формирование межэтнической и межрелигиозной толерантности по темам:

«Межкультурный диалог: стратегии выстраивания и «трудности перевода»»;

«Языковая идентичность в контексте межрелигиозных и межэтнических отношений»;

«Специфика межрелигиозного диалога в изменяющемся мире»;

«Механизмы укрепления гражданской идентичности»;

«Познавая друг друга, мы должны обогащаться духовно, учиться уважать друг друга»;

«Международная акция памяти освободителей мира от нацизма в Кафедральном соборе св. Петра и Павла»;

«Комплексная гуманитарная экспертиза: перспективы и возможности в противодействии религиозному экстремизму»;

«Диалог как метод урегулирования конфликтов в многоконфессиональных странах».

Также состоялся БЛИЦДОКЛАД, где были озвучены роли личности в межрелигиозных отношениях, этнические установки и основные факторы по темам:

«Профилактика межрелигиозных и межэтнических конфликтов в контексте этнорелигиозного многообразия России и проблем идентичности современного человека»;

«Социальное пространство в этническом самосознании тюркских народов, реализуемое через конструкт «тенгрианство»»;

«Методы противодействия дискриминации по национальным и религиозным признакам».

Помимо этого, на конференции были организованы круглые столы, на которых были подняты такие темы как:

«Волонтерство и студенчество»;

«Противодействие и профилактика негативных явлений в сфере межрелигиозных и межнациональных отношений»;

«Опыт и перспективы участия религиозных и национальных объединений укрепления гражданской идентичности»;

«Спорт как средства укрепления межнационального согласия»;

«Роли медиа в межнациональных и межрелигиозных отношениях».

Модераторами конференции стали: руководитель Ресурсного центра Сибирского Федерального Округа по работе с подростками и молодёжью Шаравин И. М., а также специалист Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ Малафеева М. А.

С докладами выступили: заместитель декана философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Костикова А. А., исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации С. А. Нуждина, ответственный секретарь Духовного Совета Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Таранов Д. А., ведущий консультант Управления по укреплению общегражданского единства и профилактики экстремизма на национальной почве Микаелян А. М., руководитель учебного центра Духовного Управления Мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» Валитова А. Р., заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Блаженов К. Л., основатель проекта ЛР.РЕЛИГИЯ, религиовед, историк Медведко С. В., специалист Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ Малафеева М. А., кандидат философских наук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей №106 «Содружество» г.Уфа Бигнова М.Р., кандидат филологических наук, исполняющий обязанности директора Института непрерывного образования Башкирского государственного университета Кислова Е. П., заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Баранов А. А., директор Института религии и политики Игнатенко А. А., координатор по детской молодежной работе Евангелическо-Лютеранской Церкви европейской части России Телегин В. Е., ведущий специалист Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ Петросян Д. Ю., советник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике Костылев П. Н.

Кроме того, участниками круглых столов стали: заместитель декана по воспитательной работе факультета архивного дела ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» Кулаков И. А., ответственный секретарь Духовного Совета Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Таранов Д. А., руководитель отдела по делам молодежи Духовного Управления Мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» Якупов Р. Х., руководитель Отдела молодежного служения Московского объединения Церкви христиан – адвентистов седьмого дня, пастор Безпалько Д. В., координатор по детской молодежной работе Евангелическо-Лютеранской Церкви европейской части России Телегин В. Е., руководитель учебного центра Духовного Управления Мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» Валитова А. Р., заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Баранов А. А., основатель и руководитель Кубка «Дружбы народов» Стародубцев Ю. Ю., доцент кафедры Социологии и рекламных коммуникаций РГУ им. А.Н. Косыгина Бегичева О. Л., основатель программы «ЦСКА против расизма» Устян Р. Р., президент Клуба болельщиков национальной сборной Russia Unites Латыпов Э. Д.

Видеоматериал конференции по ссылке:

https://vk.com/video-1398225_456239381