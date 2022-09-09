В Доброграде прошел гольф-турнир «Сильные фигуры»

В Доброграде состоялось официальное открытие первого гольф-клуба Владимирской области — Crystal Lakes Golf Club. В рамках открытия 3 сентября на гольф-поле прошел IV этап международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», а 4 сентября – первый Кубок Губернатора Владимирской области.

Площадками для фестиваля «Сильные фигуры» традиционно становятся ведущие гольф-клубы России, а участниками — известные российские спортсмены и общественные деятели. В турнире приняли участие известные гольфисты-любители, депутаты Государственной Думы Александр Жуков и Светлана Журова, публицист Евгений Ковтун, победитель многочисленных любительских турниров Максим Шокун и многие другие. Программа фестиваля включила командный турнир в формате «Парный скрембл». Победу в турнире одержала команда Сергея Лазарева. На втором месте команда Валерия Гаврилова, на третьем — Максима Шокуна.

4 сентября спортсмены сражались за Кубок Губернатора Владимирской области. Соревнования прошли в формате индивидуального зачета, победителей награждал ВРИО Губернатора Владимирской области Александр Авдеев. В гандикапной категории 0-14 победу одержал Самир Сусси из Марокко, на втором месте Максим Котов, на третьем Евгений Орехов. В группе 14-28 первое место завоевала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, на втором месте Ирина Чернова, на третьем — Сергей Лазарев. В категории Best Gross победу одержал и соответственно установил рекорд поля Максим Котов (82 удара), такой же результат показал Александр Тимошин, на третьем месте Максим Шокун (88 ударов).

«Мы восхищены, что гольф идет такими большими шагами по нашим регионам, — отметила олимпийская чемпионка Светлана Журова. – Этот вид спорта развивается сейчас не только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге. Потрясающе, что новое поле открылось во Владимирской области».

Параллельно гольф-программе на территории Доброграда прошел шахматный турнир, в котором приняли участие более 100 ребят.

Генеральный партнер фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные Фигуры» – ОАО «РЖД». Фестиваль проводится при поддержке Минспорта России, Минцифры России, МИДа России, ГлавУпДК при МИД России, Российского союза туриндустрии, благотворительного фонда «Под флагом добра!». Партнеры фестиваля: компании Яндекс, Yandex Ultima Go, S8Capital, Stoloto, Damate, Sima-Land, Askona, Take& Shot.

Информационные партнеры фестиваля: Россия, МАТЧ!, РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, Sport24, Вечерняя Москва, Москва 24, канал 360, издательский дом «Гудок», РЖД ТВ, TV BRICS, Радио 1, РИАМО, Russia Today, Crocus Media.

Crystal Lakes – новый гольф-клуб во Владимирской области на территории города Доброграда. 9-луночное гольф-поле спроектировано архитекторами Михаилом Пучковым и Полом Томасом. Гольф-поле с 3 искусственными озерами вписано в лесной рельеф, адаптировано для новичков и профессионалов с возможностью проведения полноценных гольф-турниров. На базе клуба также открыта детская академия гольфа и тренировочный indoor центр. В ближайшем доступе – парк-отель Доброград 4* с курортным комплексом.

* * *

Доброград – новый российский город, в котором благодаря современным технологиям и передовой урбанистике создаются максимально комфортные условия для жизни, работы и самореализации человека. Это город с актуальной, масштабной, городской инфраструктурой и качественным, доступным жильём. Архитектурная концепция города предусматривает формирование городской среды, отвечающей требованиям людей нескольких поколений, сохранение красоты природы и экологии территории, а также создание новых рабочих мест. Согласно градостроительному плану, к 2039 году число жителей достигнет 47 тысяч человек. На территории города будет построено 1 543 000 кв. м жилья и 985 000 кв. м коммерческой недвижимости.