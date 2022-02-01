В форуме CMG приняли участие 145 информационных организаций из 78 стран мира

Крупнейшая китайская вещательная корпорация China Media Group (CMG) реагирует на взаимодействие с медиа-партнерами по всему миру, чтобы делиться атмосферой зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине с болельщиками из разных стран в режиме реального времени с использованием передовых технологий.

В минувшей среде корпорации CMG, представляющей интересы оператора вещания Зимней Олимпиады, проводился в Пекине форум под тематическим названием «Вместе за высокотехнологичную Зимнюю Олимпиаду» (Вместе для высокотехнологичной Зимней Олимпиады). Представители 145 информационных агентств и международных организаций из 78 стран приняли участие в собрании в режиме онлайн.

Для переноса атмосферы Зимней Олимпиады CMG прибегнет к следующему обновлению технологий

Президент и главный редактор CMG Шень Хайсюн (Shen Haixiong) заявил, что компания твердо исследует новейшие технологии для реализации Олимпийских игр и обнаружения их уникального колорита.

По его словам, в ходе токийской Олимпиады корпорация CMG впервые провела в мире прямого выхода олимпийских соревнований на собственном канале со сверхвысокой четкостью 4K.

«Мы всегда выступали за новаторство в СМИ и продолжаем совместно работать с медиа-партнерами по всему миру, а также эффективно регулируем МОК для показа выдающихся зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине».

Пекинские игры навсегда изменят облик зимних видов спорта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) адресовал своим форумам поздравления по видеосвязи, заявив следующее: «Олимпийские игры 2022 года в Пекине навсегда изменили облик зимних видов спорта».

По словам CMG и CCTV, они являются «бесценными участниками МОК».

директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев выступил по видеосвязи, отметив, что впечатлен технологическими новинками и идеями, реализованными корпорацией CMG для освещения пекинских игр. Он ждет церемонию открытия.

Руководитель китайской делегации: CMG признала нового главу истории Олимпийских игр

Председатель Олимпийского комитета Китая Гоу Чжунвэнь (Gou Zhongwen) убежден, что корпорация CMG демонстрирует выдающуюся Олимпиаду и представляет нового главу в истории Олимпийских игр.

«[CMG] продолжает внедрение инноваций в сферу вещательных технологий и совершенствует аудиовизуальное освещение олимпийских игр для просмотра», — заявил он.

Начало реализации совместных инициатив В рамках форума CMG, Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз, Вещательный союз арабских государств, Европейская биржа новостей и Латиноамериканский информационный союз выступили с «Совместной инициативой первого форума CMG», призвав средства массовой информации по всему миру использовать пекинские Игры для защиты новаторства, выполнения своих обязательств и достижения, охват олимпийских собраний и совместное развитие человеческого общества.