В Геленджике ликвидируют крупный мусорный полигон

В рамках реализации масштабного федерального проекта «Генеральная уборка» власти Геленджика ликвидируют в селе Кабардинка крупный мусорный полигон. Вот уже несколько лет по назначению этот полигон не используется, однако продолжает наносить вред окружающей среде.

В среду, 27 октября мероприятия по ликвидации полигона обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«По уточненным данным, более 6,5 миллиона кубометров отходов размещается сегодня на этом объекте. Причем большая часть мусора занимает земли лесного фонда. В негативной зоне проживает порядка 120 тысяч человек, еще 4 миллиона туристов каждый год приезжает сюда на отдых. Поэтому совместно с аппаратом губернатора Кубани принято решение о скорейшем проведении рекультивации полигона. Высшее руководство страны уже поддержало предложение о включении объекта в федеральную программу “Генеральная уборка”. Она является составной частью стратегии социально-экономического развития страны на ближайшие 10 лет», – рассказал Александр Козлов.

В свою очередь, Вениамин Кондратьев подчеркнул, что инициативы подобного уровня играют ключевую роль для развития всего Краснодарского края. Он напомнил, что с начала 2021 года Кубань приняла около 16 млн человек отдыхающих. На сегодняшний день, регион развивает систему круглогодичного отдыха, поэтому так же, как и количество туристов, объемы мусора будут только возрастать. Соответственно, требуется скорейшая разработка дорожной карты по утилизации мусорных отходов и рекультивации ранее работающих полигонов ТБО.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com