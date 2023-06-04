В ГК «КОРТРОС» оценили перспективы нового инструмента взаимодействия с клиентами

Новости
4 июня 2023

ГК «КОРТРОС» планирует до конца года запустить новый инструмент работы с клиентами. Об этом сообщил гендиректор компании Станислав Киселев.

Он подчеркнул, что проект является уникальным — прежде формирование планировки параллельно проектированию и строительству многоквартирных зданий у нас не практиковалось. Теперь же благодаря конструктору планировок у будущих клиентов появилась возможность создавать планировку квартиры, соответствующую их запросам на стадии строительства здания, и задолго до ввода объекта в эксплуатацию.

Проект, запущенный ещё 18 апреля, работает в испытательном режиме, и почти сто клиентов уже оформили планировку квартир по своим проектам. Таким образом, заключать с ними ДДУ будут уже согласно реальному существующему проекту.

Также компания планирует до конца года внедрить новый инструмент по работе с риелторами. Проект направлен на налаживание прямого взаимодействия застройщика с конкретным агентом.

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