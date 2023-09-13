В городской больнице № 4 города Сочи состоялось совещание по профилактике падений и переломов

7 сентября в городской больнице №4 города Сочи состоялось совещание по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в Краснодарском крае (Комплекс мер, Мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Анатолий Латунов, ведущий консультант отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи управления организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Краснодарского края, Сергей Исаенко, главный внештатный специалист гериатр Краснодарского края, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», главные внештатные специалисты по скорой медицинской помощи, по медицинской профилактике, по ревматологии, по медицинской реабилитации, по травматологии-ортопедии, по офтальмологии, по эндокринологии, участвующих в реализации Комплекса мер, представители регионального ТФОМС, медицинских и социальных учреждений.

«Перед нами стоит задача, чтобы пожилые люди получили своевременную квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме. Поэтому для нас актуальны те вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать на совещании и на предстоящей школе по внедрению комплекса мер по профилактике падений и переломов», – обратился к участникам совещания Сергей Исаенко, главный внештатный специалист гериатр Краснодарского края.

С докладом о роли эндокринолога в ходе реализации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, выступила Жанна Белая, заведующая отделением остеопороза и остеопатии НМИЦ эндокринологии Минздрава России. Она отметила, что врачи-эндокринологи играют важную роль в первую очередь, в первичной профилактике переломов, т.е. лечение остеопороза, во вторую очередь – во вторичной профилактике повторных переломов у тех лиц пожилого возраста, у которых перелом уже случился.

По результатам совещания участникам были поставлены задачи, которые помогут в успешной реализации Комплекса мер на территории региона. Среди них организация маршрутизации и оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия», подготовка клинических рекомендаций, а также создание принципов организации системы профилактики повторных переломов.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.