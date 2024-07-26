Стройкомплекс правительства ускоряет программу восстановления новых регионов

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи лично открыл больницу интенсивного лечения и филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе и Краснодонский родильный дом в ЛНР. Также было запущено движение по автодороге Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области и сдан в эксплуатацию I этап круглогодичного молодёжного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в Донбассе и Новороссии построено и полностью восстановлено 19 тысяч объектов, ещё 30 тысяч построят и восстановят до 2030 года. Также в данных регионах уже восстановлено и построено свыше 3 тыс. км дорог, 1300 объектов образования и 200 объектов здравоохранения, пишут «Ведомости».

В рамках запущенной в 2022 году комплексной программы по восстановлению новых регионов организована согласованная работа 82 регионов-шефов с профильными федеральными министерствами и ведомствами. Регионы-участники работают по собственному мастер-плану, встроенному в общефедеральную программу.