В Гуйяне открылась Китайская международная выставка индустрии больших данных 2023

В Гуйяне (провинция Гуйчжоу) открылась Китайская международная выставка индустрии больших данных 2023, также известная как «Big Data Expo». На церемонии открытия собралась внушительная аудитория — около 1300 участников как из Китая, так и из других стран мира.

В этом году выставка Big Data Expo, посвященная ежегодной теме «Интеграция цифровой и реальной экономики, раскрытие потенциала будущего с помощью вычислительных мощностей», демонстрирует важность «создания стоимости с помощью данных, стимулирования инноваций для будущего». Это мероприятие успешно привлекло 328 представителей ведущих отраслей, компаний и предприятий из 50 стран и регионов, что подчеркивает его глобальный охват.

В течение трех дней на выставке будет проводиться широкий спектр мероприятий, включая конференции, показы, торжественные мероприятия по запуску продуктов, конкурсы и деловые переговоры. Программа включает в себя семь переговоров высокого уровня, посвященных таким темам, как «Восточные данные, западные вычисления», «Супермодели искусственного интеллекта» и «Цифровые экономические инновации и процветание». Кроме того, на 21 форуме будут рассмотрены темы, связанные с «усилением интеграционных процессов цифровой экономики и реального сектора экономики», а также «циркуляцией элементов данных и реализацией стоимости».

Данная выставка нацелена на развитие международного партнерства, воплощение профессионализма и удовлетворение потребностей рынка. Для достижения этих целей на мероприятии представлены шесть основных тематических павильонов, где можно ознакомиться с информацией касательно глобальных связей, мегапроектов для кластеров данных, цифровой индустрии, цифровизации промышленности, творческих сценариев и цифрового образа жизни. Эти павильоны представляют собой многомерную и многоперспективную платформу для демонстрации новейших технологий, продуктов, решений и приложений отрасли.

На выставке также будет представлено 20 выдающихся технологических достижений, тщательно отобранных среди 357 аналогов. Между тем, будут проведены четыре конкурса, посвященные применению сценариев промышленного Интернета и сценариев, основанных на данных. Множество других мероприятий будет связано с деловыми и коммерческими переговорами.

С момента своего основания в 2015 году Big Data Expo неизменно удерживает позиции в качестве первой в мире выставки, посвященной большим данным. Она активно подстраивается под глобальные изменения и действует как мероприятие национального уровня с сильной отраслевой направленностью, эффективно раскрывая потенциал предприятий. Цель выставки состоит в том, чтобы предоставить инновационные решения Китая для глобального развития индустрии больших данных, используя новые механизмы международного сотрудничества в эпоху цифровой экономики. В конечном итоге ее миссия заключается в стимулировании глобального развития индустрии больших данных.