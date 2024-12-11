В Хабаровске открылась вторая очередь Brosko Mall с архитектурой по проекту бюро BLANK

Новая очередь комплекса Brosko Mall с водно-оздоровительным комплексом Brosko Volna открылась в Хабаровске на берегу реки Амур. Общая площадь второй очереди комплекса составила 29,1 тыс. кв. м, площадь аквакомплекса в ее составе – 12 тыс. кв.м. Высота здания – 62,6 метра, количество этажей – 12. Вторая очередь соединена с первой, но имеет также отдельный вход со стороны ул. Пионерская.

Работая со второй очередью, архитекторы бюро BLANK стремились создать ее уникальный облик, подчеркнув при этом основную идею всего проекта. Концепция фасадов возникла как вдохновение локацией: регион известен в России своей золотодобычей. Отталкиваясь от этой идеи, архитекторы создали целостное здание, которое выделяется в контексте, но также может восприниматься как деликатное дополнение существующего природного окружения.

Проект Brosko – это золотой самородок, который формируется под воздействием воды, потоков ветра и солнечных лучей. Два жестких объема «разбиваются» течением воды, впадающей в Амур. Строения первой и второй очередей комплекса объединяет площадь, а материалы и графическое деление фасадов отражают преемственность двух объектов. Изысканные фасады Brosko Mall оформлены с помощью алюминиевых композитных панелей в серебряном, сером оттенках и цвете красного золота. Главные входы акцентированы с помощью необычных архитектурных форм, а динамика фасадов «нарастает» к въездным порталам. Все это помогает Brosko Mall выглядеть в своем окружении объектом вне времени, украшающим заметную городскую локацию. Потоки посетителей распределяются с помощью объединяющей два объема зоны – часть людей направляется в торговый центр и часть на набережную. Это обеспечивает плавное визуальное выравнивание объемов первой и второй очереди ТЦ.

Атриумы второй очереди выстроены по направлению движения человека: интуитивно создается связь с первой очередью ТЦ и всеми этажами объекта по вертикали. Эскалаторы располагаются по осям движения основных потоков посетителей. Атриум расширяется по высоте этажей, обеспечивая максимальное освещение для всего пространства.

Помимо водно-оздоровительного комплекса и спа-зон, в состав вошли торговые площади, фитнес-центр и многое другое. С 6 по 11 этажи расположились гостиничные номера Ruma для отдыхающих, а также конференц-зал. Проект включает в себя эксплуатируемую кровлю с двумя бассейнами, доступными для отдыха: на последнем этаже разместился ресторан Ruma на 240 мест с террасой. Кровля комплекса представляет собой рекреационное общественное пространство с видом на реку Амур. Визуально она становится продолжением пространства улицы: связь обеспечивает открытая лестница. Динамические ветровые потоки и их траектория отражены в планировке кровли здания. Мягкие формы используются в контурах навесов, мощения и фонарей. Инфраструктуру комплекса также составляет паркинг на 900 машиномест.

Водно-оздоровительный комплекс Brosko Volna включает в себя 13 бассейнов, 15 банных помещений и саун различного формата. Для оздоровления отдыхающих предусмотрены фито-бар, соляная комната и коллагенарий. Для отдыха детей спроектировали разнообразные горки с разной длиной спуска и высотой. Общая протяженность водных трасс составила более 300 метров.

Объединяющим объектом всего комплекса стала центральная площадь – место встречи и центр притяжения. На набережной посетители смогут найти зоны отдыха и развлечения для взрослых и детей, в том числе тихие обособленные пространства в окружении зелени.

«Оценивая результат, мы можем с уверенностью сказать, что справились с задачей по созданию сложного многофункционального объекта. Грамотное разделение зон по этажам, качественная работа с движением потоков и особенная архитектурная концепция способствовали успешности проекта. Открытие Brosko Volna стало знаковым событием для города и региона: в городе появился новый центр притяжения, в котором каждый посетитель сможет найти нужные для себя функции», — отметил Петр Фонфара, партнер, директор по стратегическим проектам и работе с ключевыми клиентами бюро BLANK.

Объекты внутри комплекса открываются постепенно. В состав торговой галереи вошли бутики брендов, которые впервые выходят на Дальний Восток. Террасы на кровле планируются к запуску в летний сезон.