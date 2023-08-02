В Ингушетии храм «Тхаба-Ерды» оснастят камерами видеонаблюдения

В Ингушетии на территории христианского храма VIII века «Тхаба-Ерды» проводится установка камер видеонаблюдения. Соответствующее поручение дал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Находится храм между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья (Джейрахский район Ингушетии), недалеко от российско-грузинской границы. Уникальное сооружение имеет ширину 7,5 м, длину 17 м.

​«Тхаба-Ерды» принадлежит к числу наиболее древних христианских культовых сооружений в России. Построен храм был приблизительно в VIII веке н.э. В 2012 году в храме прошла церковная служба впервые за столетие.

Аварийное состояние храма и угроза обрушения вынудили два года назад ограничить вход на его территорию. Также уникальный памятник неоднократно страдал от вандалов, которые разрушили угол пристройки к нему.

Всего в горах Ингушетии насчитывается приблизительно 5 тыс. башенных комплексов. Благотворительный фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева намерен принять участие в их реставрации, которая будет осуществляться в течение почти 20 лет. Для этой цели республиканскими властями была принята специальная программа.