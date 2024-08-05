В Ингушетии продолжают реализацию программы благоустройства кургана Аби-Гув

В Назрани завершается реализация программы масштабного благоустройства исторического кургана Аби-Гув. Программа реализуется в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, обновленный памятник поспособствует развитию внутреннего туризма, что представляет собой одну из приоритетных задач для властей региона. Исторический курган превратится в точку притяжения для людей, где они получат возможность узнать больше о культуре и истории края.

На первом этапе благоустройства выполнена замена тротуарной плитки, установка стилизованных скамеек и входных рамок, обустройство ограды с дополнительным монтажом национального узора. Кроме того, выполнено благоустройство территории кургана, а также озеленение и санитарная обрезка деревьев.

На втором этапе планируется установка арт-объекта на территории кургана. Его установке будет предшествовать опрос граждан, историков и специалистов.

Дизайн-проект Аби-Гув создавался по итогам публичных слушаний – тогда решили придерживаться национальной стилистики. Калиматов убежден, что жители и туристы по достоинству оценят обновленный объект.