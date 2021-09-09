В Институте географии РАН рассказали о самых грязных пляжах Черного моря

Контролирующий получаемую из космоса информацию о состоянии экологии на планете кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории дистанционного зондирования Земли Института географии РАН Лев Десинов опубликовал сведения о наиболее грязных пляжах побережья Чёрного моря. Учёный пояснил, что космическое наблюдение отслеживает выходы канализации в море. На Новороссийском участке зафиксированы три мощных слива: это район Геленджика, в Южной Озереевке и непосредственно в Цемесской бухте, где грязевые пятна загрязняют море на расстоянии до 2 км от береговой линии.

Отметим, что ранее якобы анонимный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) выложил снимок, на котором запечатлен гигантский разлив нефти с принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму морского терминала. В итоге в Сети поднялся довольно большой шум вокруг этой информации.

Институтом географии РАН и Институтом океанологии РАН категорически опровергается недостоверная информация от неназванных якобы сотрудников ИКИ, называющих зафиксированные на космоснимках сливы нефтяными пятнами, образовавшимися, по их словам, в результате выхода нефтепродуктов из новороссийского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Эта информация подтверждается и независимой экоаналитической лабораторией «Сфера»Ю, и независимой лабораторией ООО «КубаньЭКОпроект».