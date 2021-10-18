В Иркутске состоялся круглый стол «Профессиональное переобучение: новые реалии»

Общество
18 октября 2021

В Иркутске провели круглый стол «Профессиональное переобучение: новые реалии», где обсуждалась работа проекта «Содействие занятости». По информации оператора проекта – Томского государственного университета, в этом году зарегистрировано порядка 160 тыс. заявок на прохождение бесплатной профессиональной переподготовки.

Такие сведения озвучены в ходе мероприятия возглавляющим межрегиональный центр дополнительного профессионального образования и содействия занятости ТГУ Михаилом Шепелем. Он добавил, что 67 тыс. человек в различных регионах России уже одобрены в качестве участников программы и проходят обучение, а 10 тыс. россиян уже получили новую профессию.

Прием заявок на текущую сессию проводится до 17 октября, и на момент окончания круглого стола открытыми оставались около 5000 мест.

Официальный сайт проекта «Содействие занятости» публикует развернутую информацию о предложениях по получению дополнительного профобразования по более, чем 50 программам и о вариантах содействия в последующем трудоустройстве.

Организаторы мероприятия отметили, что в нынешнем году прием уже почти завершен и обсудили план работы на следующий год.

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