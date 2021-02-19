В картинной галерее Ижевска стартует выставка графики Станислава Юрченко

15 февраля в филиале Ижевской картинной галереи состоялось открытие выставки известного графика, автора экслибрисов и книжных иллюстраций Станислава Юрченко.

Экспозиция приурочена к 70-летию со дня рождения мастера. На выставке «Удмуртия – земля древняя и современная» будут представлены лучшие работы графика. На конец весны-начало лета 2021 году планируется европейский тур экспозиции Stan Yurchenko Land, который состоится, как только будут смягчены коронавирусные ограничения.

Станислав Юрченко родился в Риге, но получил известность именно как удмуртский художник. Мастер воплощал в своих работах тему древних финно-угорских поверий и обрядов. Его коллекция картин уникальная. Многие серии посвящены людям и поселениям Удмуртской республики.

По словам ученого секретаря Ижевской картинной галереи Дмитрия Пастуха, именно в Удмуртии мастер сумел реализовать свой потенциал. Он использовал разные техники в своем ремесле, в том числе цветной офорт в сочетании со станковой гравюрой. Эти техники Станислав Юрченко успешно реализовал в серии «Тайны леса». Мастер иллюстрировал книги, в том числе по краеведческой тематике. Они были изданы в Центральном и Северо-Западном книжных издательствах.

Кроме этого, художник является создателем книжных знаков, которые вошли в антологии экслибриса XX века в России и Европе. Сейчас работы Станислава Юрченко представлены во многих художественных музеях, в том числе в Третьяковской галерее и республиканских музеях. Часть работ мастера находится в европейских музеях.