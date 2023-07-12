В Казани торжественно открылась XIV Летняя Сбербанкиада

В столице Татарстана состоялось торжественное открытие ХIV Летней Сбербанкиады. Для участия в соревнованиях и их организации в Казань приехали более 2,5 тысяч сотрудников, представляющих сборные территориальных банков, центрального аппарата банка и дочерних компаний Сбера.

Участники игр определят лучших в 10 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах. За три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы Сбера.

Соревнования пройдут в том числе на объектах, на которых в 2013 году в Казани состязались участники Всемирной летней универсиады, а размещаться спортсмены банка будут в построенной к Универсиаде деревне.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник — Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь — любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде. Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости. Стальной стойкости! Думаю, не в последнюю очередь характер Сбера «куется» во время Сбербанкиады. Я всем вам хочу пожелать удачного участия в Сбербанкиаде, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность. Но Сбер сильнее стали!».

Уже 11 июля спортсмены разыграют первые медали XIV Сбербанкиады. Торжественное закрытие состоится 13 июля в международном выставочном центре «Казань Экспо».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: (www.sberbank.com — сайт Группы Сбербанк, www.sberbank.ru).