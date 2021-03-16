В кинотеатрах Европы состоится премьера фильма – приквела серии фильмов о Гарри Поттере

В конце 2020 года во Франции завершились съёмки фильма The House of Gaunt – приквела серии фильмов о Гарри Поттере, снятого кинокомпаниями Grimaud Production и Le Sous-Marin Productions. Фильм расскажет историю семьи Гонтов (Мраксов), а также прольёт свет на происхождение и расцвет лорда Волан-де-Морта.

Принадлежащие к древнему роду чистокровных волшебников и наследники Салазара Слизерина, последние потомки семьи Гонтов (Мраксов), когда-то очень богатые, теперь живут в жалкой хижине. Однажды вечером Боб Огден, начальник отдела магического правопорядка Министерства магии, явился с повесткой на сына Морфина, обвиненного в том, что накануне вечером он заколдовал магла. Затем он встречает молодую девушку – Меропу Гонт, которая смотрит в окно на магла по имени Том Реддл cтарший. Боб еще не знает, но событие, которое вот-вот должно произойти, будет роковым для рождения лорда Волан-де-Морта, самого темного лорда всех времен.

19 февраля 2021 года миру был показан официальный трейлер фильма The House of Gaunt и объявлена дата премьеры – 29 мая 2021 года. Премьера фильма состоится в кинотеатрах Европы в случае снятия к этому времени ограничений в связи с коронавирусом, а также фильм будет доступен в интернет-кинотеатрах и на YouTube.

Съемки фильма проводились во Франции на английском языке, в связи с пандемией они длились дольше планируемого срока — более 2-х лет. Режиссером фильма выступил Жорис Фокон Гримо (Joris Faucon Grimaud), роль Волан-де-Морта сыграл известный французский актёр Максанс Дане-Фовель (Maxence Danet-Fauvel). Также одну из ролей в фильме сыграла русско-французская актриса Агата Максимова (Agatha Maksimova).

Еще до выхода официального трейлера у фильма появились тысячи фанатов и фан-клубов по всему миру, за первый месяц трейлер собрал больше полумиллиона просмотров и десятки статей в самых значимых международных СМИ, таких как ELLE, AlloCiné, CNEWS, Demotivateur, TAGMAG, SensCritique, Cosmopolitan, Ohmymag, Vanity Fair и многих других. У The House of Gaunt есть все шансы обогнать по популярности серию фильмов «Фантастических тварей».