В Китае в режиме онлайн пройдет 131-я Кантонская ярмарка

131-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, известная как Гуанчжоуская или Кантонская ярмарка, снова пройдет в онлайн-формате с 15 по 24 апреля 2022 года. В целях стимулирования как внутренней, так и международной торговли ярмарка сочетает в себе онлайн-выставку, место для встреч поставщиков и покупателей, а также специальную зону для трансграничной электронной коммерции.

Более 25 000 экспонентов со всего мира представят свою продукцию на 50 выставочных площадках в 16 категориях. Для участников из менее развитых районов специально отведена зона «Возрождение сельских районов». На официальном веб-сайте Кантонской ярмарки будут представлены экспонаты и экспоненты, контактная информация о компаниях со всего мира, презентации новых товаров, виртуальные выставочные залы, а также вспомогательные услуги, такие как пресс-служба, организация мероприятий и помощь в проведении конференций.

Для улучшения качества обслуживания участников и повышения эффективности торговых связей Кантонская ярмарка непрерывно оптимизирует функции и услуги, облегчающие и поддерживающие взаимодействие и торговые сделки между различными сторонами в целях раскрытия рыночного потенциала Китая.

Ярмарка запускает серию рекламных мероприятий в различных форматах для продвижения сотрудничества между глобальными и китайскими компаниями. Для демонстрации развития интеллектуального производства в Китае будут представлены захватывающие мероприятия в восьми тематиках под названием «Откройте Кантонскую ярмарку с пчелами и медом» (Discover Canton Fair with Bee and Honey). В число мероприятий также входят 50 «Торговых мостов»‎ (Trade Bridge), для участия в которых предварительно зарегистрировались около 20 ведущих транснациональных компаний, таких как Auchan, Telos, X5 и Koper, а также более 400 профессиональных покупателей. Среди них — мероприятия, направленные на установление контактов между транснациональными компаниями и китайскими производителями, а также покупателями из ключевых промышленных кластеров Китая и иностранными брендами.

Кроме того, в ходе мероприятий экспертам из международных агентств по стимулированию торговли, деловых ассоциаций, аналитических центров и поставщиков торговых услуг будет предложено поделиться мнениями о торговой политике, рыночных тенденциях, промышленных преимуществах и отраслевых тенденциях, включая выступление экспертов PwC по вопросам толкования политики и анализа рынка ВРЭП и доклад SGS Group о новейших достижениях в высокодоходных отраслях.

Участие в Кантонской ярмарке бесплатно для экспонентов и платформ трансграничной электронной торговли, участвующих в параллельных мероприятиях.