В Колумбии прошла первая пресс-конференция с кошками 

В соответствии со своей целью содействия ответственному приему животных компания Sanofi Consumer HealthCare провела первую пресс-конференцию с самыми нежными и пушистыми организаторами в мире: котами. Участники этого мероприятия, в ходе которого компания представила свою инициативу «Прими свою аллергию», направленную на поощрение принятия стерилизованных котов, чтобы люди с аллергией могли осуществить свою мечту о домашнем коте , встретили около 30 кошек.

В колумбийской столице компания Sanofi Consumer HealthCare и фонд Adopta No Compres [Бери, а не покупай] представили свой новый «Дом получения невыносимой любви», открытое для публики пространство, особенно для тех, кто хочет осуществить свою мечту о кошке в доме , чтобы иметь возможность встретиться с будущим членом своей семьи. Мероприятие завершилось более чем 300 заявками на прием.

Кампания основана на концепции самообслуживания и сочетает в себе социальную приверженность Sanofi Consumer HealthCare с положительным влиянием на жизнь людей и их домашних животных. Кампания подкреплена рядом важных научных выводов: у людей аллергия на белок Fel d1, который вырабатывается в сальных железах и коже кошек и передается на шерсть и перхоти во время ухода. Доказано, что при стерилизации кошек выработка этого аллергена снижается на 90%.