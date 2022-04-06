В комитете по экономической политике начал работу ещё один Экспертный Совет

Состоялось первое заседание Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции при Комитете по экономической политике Государственной Думы. В его состав вошли более 40 экспертов алкогольной и табачной отраслей.

Экспертный Совет был создан для подготовки предложений и проведения экспертизы проектов законов в сфере регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции.

С приветственным словом к участникам Экспертного Совета обратился председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин.

Открывая первое заседание, председатель Экспертного совета депутат Государственной Думы Сергей Алтухов отметил, что «в работе над законодательством в этой сфере крайне важна поддержка экспертного сообщества». Также он добавил, что мнение экспертов-практиков, которые видят, где как применяются те или иные нормы, помогает наметить пути в заполнении пробелов в законодательстве.

Заместитель председателя Совета Артём Кирьянов подчеркнул, что в сложившихся условиях необходима поддержка отраслей, которые вносят ощутимый вклад в доходную часть бюджета.

Представители всех отраслей высказали предложения по первоочередным мерам поддержки предприятий-производителей в условиях санкционного давления. У многих возникли сложности с поставками сырья, компонентов и оборудования из-за нарушения логистических цепочек. Эксперты считают, что необходимо пересмотреть сроки внедрения маркировки, снизить налоговую нагрузку и активнее стимулировать импортозамещение. Последнее особенно беспокоит пивоваров, потому что более 97% хмеля для отечественных пивоваренных производств импортируется. О необходимости субсидировать создание отечественных питомников говорили и эксперты винодельческой отрасли.

Сергей Алтухов подытожил, что «всё законодательное регулирования этих важных отраслях должно быть направлено на развитие производства и искоренение контрафактной продукции, которая не только подрывает экономику страны, но и создаёт угрозы здоровью граждан».

По итогам заседания намечены основные направления работы по совершенствованию законодательства и первоочередные законопроекты, по которым будет подготовлены экспертные заключения.