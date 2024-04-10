В компании «Мария» прокомментировали результаты работы на выставке «Кавказ: строительство и ремонт EXPO 2024»

Экономика
10 апреля 2024

В числе участников проходившей 22–24 марта в Ереване Международной выставки «Кавказ: строительство и ремонт EXPO 2024» была и мебельная компания «Мария».

По мнению руководителя управления развития продаж компании «Мария» Александры Молчановой, общение с местными дизайнерами и архитекторами было весьма продуктивным, тем более, что многим из них уже доводилось работать с продукцией «Марии» и теперь они с нетерпением ждут открытия студий бренда в Армении. Стоит отметить и высокий интерес к продукции «Марии» со стороны B2B-сегмента – крупных отелей, девелоперских компаний и т.п.

В рамках работы деловой программы выставки состоялся ряд выступлений представителей «Марии», поделившихся опытом развития стратегии омниканальности в продажах и маркетинговых коммуникациях. В основе данного подхода объединение всех точек взаимодействия с клиентами в единую систему – от оффлайн-продаж до сайта, каналов digital-маркетинга, приложения, продвижения.

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