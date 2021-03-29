В Краснодар поставлен первый на юге РФ эксимерный лазер для коррекции зрения

Технологии будущего в офтальмологии теперь стали доступны и жителям Кубани. Так, в Краснодарском филиале «Микрохирургии глаза» установлен первый на юге страны эксимерный лазер – сверхбыстрая и точная лазерная установка для 100-процентной коррекции зрения.

По словам специалистов, используя этот лазер, возвратить зрение людям возможно всего за одну-две минуты.

«Почему мы должны бояться технологий, которые помогают быстро восстановить наше зрение? Если есть такие решения, нужно их брать и пользоваться ими. Разве плохо – раз, и начал видеть, разве плохо счастливо жить дальше?! Когда делают процедуру, такое ощущение, что глаза гладят легким перышком. Даже приятно от этого становится», – рассказала одна из пациенток филиала «Микрохирургии глаза».

Заведующая отделением Краснодарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Ольга Клокова отметила, что эту установку не зря называют лучшей в мире. Лазер позволяет корректировать не только близорукость и дальнозоркость, но и лечить астигматизм.

«Улучшение пациент чувствует уже в первые секунды процедуры. Безусловно, после прохождения лечения, в глазах присутствует легкий туман. Однако уже через пару часов эффект проходит, а на утро у пациента – 100-процентное зрение», – рассказала Ольга Клокова.

Краснодарский центр открылся 35 лет назад. В марте этого года был установлен очередной рекорд по количеству проведенных операций – 220 коррекций за один день.