В Краснодаре отменят шествие десантников в День ВДВ

В администрации Краснодара сообщили, что в День ВДВ, который традиционно празднуется в России 2 августа, пройдет возложение цветов к Вечному огню на Площади памяти Героев. Кроме того, десантники возложат памятные букеты к бюсту Героя Советского Союза, советского военачальника, легендарного командующего «небесными войсками», родоначальника десантных войск Василия Маргелова. Монумент установлен во дворе школы №6.

«Для всех мужчин, кто проходил службу в воздушно-десантных войсках, этот день – особенный. По программе торжественных мероприятий, десантники почтут память о Героях Великой Отечественной войны, павших в боях против немецко-фашистских захватчиков за свою Родину, а также отдадут дань памяти тем, кто не пожалел своей жизни в горячих точках, защищая целостность и национальные интересы России», – рассказал Станислав Харьковский, глава муниципального департамента внутренней политики.

Он отметил, в этом году, ввиду сложной эпидемической ситуации, связанной с повторной вспышкой новой коронавирусной инфекции, шествия десантников по улице Красной не будет. Ранее в горадминистрации Краснодара сообщили, что в период со 2 по 4 августа все муниципальные фонтаны будут отключены для проведения профилактических работ. Воду сотрудники ЖКХ спустят из 12 муниципальных фонтанов. Специалисты проведут санитарные мероприятия по обработке внутренних поверхностей чаш, а также проверят системы фильтрации и подачи воды.

Источник фото: kuban24.tv