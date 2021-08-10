В Краснодаре построят три крупных автодорожных узла

До 2034 года в Краснодаре будут построены три крупные дорожные развязки. Предполагается, они в значительной степени разгрузят от заторов транспорта оживленные городские места. Речь идет о развязках на пересечении улиц Офицерской, Коммунаров, Ростовского шоссе и Зиповской, путепроводе через рельсы к улицам Гаврилова и 40-летия Победы, а также улице Ростовское шоссе по оси к Стахановской и Солнечной. На эти цели из бюджета перечислят свыше 27 млрд рублей.

«На сегодняшний день, Краснодарский край является одним из лидеров в реализации масштабного национального проекта “Безопасные и качественные дороги”. Более того, ремонтно-восстановительные мероприятия на полотне, а также строительство новых дорог продолжается с опережением согласованных сроков. Только до конца этого года на Кубани власти отремонтируют 165 километров магистралей и автотрасс. Если говорить о финансировании, такой масштабной поддержки автодорожных проектов у нас не было почти 20 лет. В рамках реализации десяти текущих крупных автодорожных программ власти направят 70 миллиардов рублей», – говорится в пресс-релизе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В ведомстве пояснили важность обновления транспортной инфраструктуры тем, что кубанские дороги – связующие направления от азовских и черноморских портов к логистическим центрам и промышленным предприятиям. Кроме того, Кубань известна не только как аграрный федеральный субъект, но еще как крупный торговый и туристический регион. Поэтому в крае традиционно наблюдается повышенный трафик грузовых и пассажирских автомобилей.

Источник фото: lenta.ru