В Краснодарском крае построят косметическую фабрику

В Краснодарской косметической компании заявили о расширении своего производства. Так, в ближайшее время, компания построит в регионе еще одну фабрику. Она будет выпускать продукцию, в состав которой не войдет ни один из импортных ингредиентов, только местные компоненты. Об открытии очередного импортозамещающего производства рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Специалисты Краснодарской косметической фабрики создают исключительно натуральную косметику для лица и тела. Данная продукция на 100% независима от импортных поставок сырья. В состав наших кремов и масок входят лекарственные травы и масла, полученные в горах Северного Кавказа и выращенные на Кубани», – рассказал Вениамин Кондратьев в ходе интерактивного флешмоба #ПроиZVодимСами.

Глава федерального субъекта добавил, что руководство компании для реализации своего очередного проекта заручилось административной и финансовой поддержкой региональных органов власти. В рамках внедрения программы импортозамещения фабрика сможет оформить льготный кредит по беспрецедентно низкой ставке – 0,1% годовых.

Строительство объекта стартует в ближайшее время. После выхода новой фабрики на плановую мощность, продукцию компании направят для реализации в фирменные магазины Горячего Ключа, Сочи, Анапы и Краснодара, а также в косметические салоны и «зеленые» аптеки по всей стране.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com