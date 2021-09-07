В мэрии Москвы рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в школах

В этом году 1 сентября московская образовательная система примет более 1,5 миллиона человек. Более 1 миллиона ребят пойдут в школу, в том числе 116 тысяч в 1-й класс, 430 тысяч – в детские сады. Еще 100 тысяч человек примут колледжи. Об этом заявила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в образовательных организациях будут соблюдаться меры эпидемиологической безопасности. При входе у ребят будут измерять температуру, сохранится принцип разведения потоков, а за каждым классом буде закреплен отдельный кабинет. Последнее не касается занятий, на которых требуется специальное оборудование, например, технологии, физика, химия, физкультура и др. В таких кабинетах будет проводиться санитарная обработка после каждого занятия. Кроме того, будут использоваться антисептики для рук и бактерицидные безопасные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха.

В случае если ученика обнаружат COVID-19, весь класс будет отправлен на двухнедельный карантин, а занятия продолжаться в дистанционном формате.

«Эпидемиологическая ситуация также позволяет нам не ограничивать детей во внеурочных активностях. Школы организуют выезды на экскурсии и в музеи. Никаких ограничений по кружкам и секциям на сегодняшний день тоже не вводится. Будем стараться организовывать группы в кружках и секциях по отдельным параллелям», – отметила Анастасия Ракова.

Заммэра добавила, что 77% сотрудников образовательных организаций привиты двумя компонентами вакцины, первым компонентом – 84%. Ранее руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков заявил, что предпринимается «все возможное, чтобы учебный год начался безопасно и здоровью детей и взрослых ничто не угрожало».