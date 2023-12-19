В Международном форуме BRICS+ Fashion Summit поучаствовали представители 60 стран

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19 декабря 2023

В Москве с 28 ноября по 2 декабря проходил масштабный международный форум BRICS+ Fashion Summit. Трансляцию международного форума в общей сложности посмотрели зрители из 429 городов и населенных пунктов России.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit в общей сложности посетили и посмотрели 3,5 млн человек. Это крупнейшее событие в мире моды, в котором приняли участие представители 60 стран, подтвердило статус Москвы в качестве одной из столиц моды.

Главной площадкой форума стал концертный зал «Зарядье» и Паркинг Галерея парка «Зарядье». Форум прошел на площадках, совокупная площадь которых составила более 106 тыс. кв. м.

Форум объединил профессиональных работников сферы моды, экспертов в индустрии легкой промышленности, преподавателей и дизайнеров из 60 стран.

Деловая программа мероприятия BRICS+ Fashion Summit собрала свыше 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ.

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