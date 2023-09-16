В Министерстве здравоохранения Ростовской области состоялось совещание по профилактике падений и переломов

12 сентября в Министерстве здравоохранения Ростовской области состоялось совещание по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в регионе (Комплекс мер, Мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Юрий Кобзев, министр здравоохранения Ростовской области, Александра Гулевская, главный внештатный специалист гериатр Ростовской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главные внештатные специалисты по скорой медицинской помощи, по медицинской профилактике, по ревматологии, по медицинской реабилитации, по травматологии-ортопедии, по офтальмологии, по эндокринологии, участвующих в реализации Комплекса мер, представители регионального ТФОМС, медицинских и социальных учреждений.

«Важность гериатрии, безусловно, основано на том, что сейчас во всем мире наблюдается увеличение продолжительности жизни. И очень важно, чтобы этот золотой возраст был достойным, т.е. активным, максимально здоровым и работоспособным», – обратился Юрий Кобзев, министр здравоохранения Ростовской области.

С докладом о совершенствовании организации скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации пациентов пожилого и старческого возраста с переломами выступил Николай Разумный, доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Он отметил, что наиболее оптимально доставлять пожилого пациента с переломом проксимального отдела бедра сразу в медицинскую организацию второго или третьего уровня для оказания необходимой медицинской помощи.

По результатам совещания участникам были поставлены задачи, которые помогут в успешной реализации Комплекса мер на территории региона. Среди них организация маршрутизации и оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия», подготовка клинических рекомендаций, а также создание принципов организации системы профилактики повторных переломов.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.