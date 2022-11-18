В московских школах поменялся подход к организации питания

В московских школах начиная с текущего года внедряется новая организация питания – ребятам предоставлена возможность самим выбирать часть блюд. Тем самым, посчитали специалисты, повышается не только аппетит и удовольствие от еды учащихся, но и их вовлечённость в процесс.

По словам заместителя руководителя Департамента образования и науки Москвы Алены Шаховой, одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье учащихся является наличие здоровых привычек и сбалансированного питания. Однако заставить ребенка принимать полезную пищу – так, чтобы он сам хотел этого – непросто. Именно это стало причиной принятия решения учитывать при составлении меню пожелания самих школьников. Теперь в меню включены и новгородские щи, и фриттата с сыром и ветчиной, блинчики и наггетсы, и любимая всеми пицца. А приготовлены блюда школьного меню безопасными методами: вареные, запечённые, тушёные, в них сохранен максимум полезных веществ. В итоге дети получают удовольствие, родители спокойны, подчеркивает чиновник.