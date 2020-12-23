В московской Олимпиаде мегаполисов примут участие школьники из 28 государств

Под эгидой столичного правительства в городе стартовало проведение V Международной олимпиады мегаполисов. Напомним, что это ежегодное состязание в первый раз прошло в Москве в 2016 году. Его участниками являются школьники в возрасте 14-18 лет, медалисты соревнований международного уровня. В 2019 году свои знания в рамках олимпиады проверили учащиеся 45 городов из 32 стран. Лидирующую тройку составили команды столицы РФ, Санкт-Петербурга и Шанхая.

Сообщается, что на сей раз организаторы Олимпиады мегаполисов проводят ее в дистанционном формате по причине распространения коронавирусной инфекции. Ребята будут заниматься выполнением заданий из своих городов, при этом на каждой из таких площадок будет вестись видеофиксация. Участниками состязания станут школьники, которые представляют 28 государств и свыше тридцати городов.