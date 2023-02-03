В Московском доме книги состоялась презентация книги-расследования о международных «зелёных»

Выворачивание наизнанку профильными международными организациями тем, касающихся экологии, а также поиск истинных выгодополучателей от работы WWF и Гринпис, представил в своей книге-расследовании «Экология наизнанку» Вадим Петров.

Презентация состоялась 26 января в Московском доме книги на Арбате, собрав огромное количество друзей автора – общественных, государственных, культурных и научных деятелей России.

Колоссальная работа, проделанная на пути к созданию системного и тщательного расследования, позволила взглянуть на деятельность международных экозащитных организаций под новым ракурсом. Автор приходит к выводу, что «зелёные» — не такие уж и безобидные борцы за сохранение экосистемы нашей планеты. За всей мишурой скрывается холодный расчет: обслуживание интересов транснациональных корпораций и сопутствующих захватнических целей Запада.

На мероприятии также присутствовали председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин, телеведущая Арина Шарапова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, Преосвященнейший Владыка Иаков, руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вита Саар и др.

Кроме того, в рамках презентации стало известно об избрании Вадима Петрова Председателем экспертного совета проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей».