В Москве пройдет школьный конкурс межпредметных навыков и знаний

В столице 13 марта начнется конкурс межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» для учащихся предпрофессиональных классов московских школ и одиннадцатиклассников, в том числе из регионов. Регистрация открыта на сайте конкурса до 11 марта.

Участники могут выбрать одно из семи направлений, каждое из которых предполагает теоретический и практический этапы. Всего их семь: академическое, инженерное, ИТ, кадетское, медицинское, педагогическое и предпринимательское.

«Конкурс позволяет проверить знания, которые школьники получили при изучении профильных предметов, и дает возможность продемонстрировать на практике умения, навыки и компетенции при выполнении практико-ориентированных заданий», – рассказал заместитель директора Московского центра качества образования Евгений Носков.

Москвичи будут участвовать в теоретической части на базе школ, а ребята из регионов ­– дистанционно. Задания для практического этапа, который будет проходить в онлайн- или офлайн-режиме, разработали специалисты федеральных вузов-партнеров.

Конкурс входит в федеральный перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов и его результаты учитываются при приеме в российские вузы в виде дополнительных баллов к ЕГЭ. Его организатором выступает Московский центр качества образования.