В Москве пройдут научно-технические конкурсы для школьников

Москва
21 января 2023

Столичные школьники смогут поучаствовать в конкурсах, посвященных современным технологиям. Подать заявку на участие в конкурсах «Технодром», «Техностарт» и 24 bit можно до 31 марта.

Конкурс «Технодром» позволит детям 6-16 лет продемонстрировать свои способности в техническом моделировании, конструировании и дизайне, сообщает «Правда.ру».

Конкурс 24 bit пройдет по нескольким направлениям: объемному дизайну, программному дизайну, графическому дизайну, цифровому фото, видеотехнологиям, виртуальным мирам. Школьники смогут участвовать индивидуально или в командном формате (по три человека).

Организаторы конкурса «Техностарт» приглашают к участию специалистов в области технологий цифрового производства и мехатроники. К участию будут допущены дети 7-18 лет.

Конкурс «Digitalстарт» приглашает к участию школьников 6-18 лет, интересы которых связаны с объемным и графическим дизайном, разработкой сайтов, созданием контента для соцсетей. Заявки принимаются до 16 апреля и подаются на странице конкурса. В общей сложности организаторы предусмотрели 10 номинаций.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Infortrend внедрило хранилище Infortrend EonStor GS для медицинской радиологической информационной системы

Общество

Flux Finance будет поддерживать токенизированные ценные бумаги США от Ondo Finance

Мир

Партнеры Tech4Nature изучат влияние туризма на биоразнообразие в Испании

Общество

Introhive объявляет о назначении Ли Блейкмора главным исполнительным директором