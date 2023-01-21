В Москве пройдут научно-технические конкурсы для школьников

Столичные школьники смогут поучаствовать в конкурсах, посвященных современным технологиям. Подать заявку на участие в конкурсах «Технодром», «Техностарт» и 24 bit можно до 31 марта.

Конкурс «Технодром» позволит детям 6-16 лет продемонстрировать свои способности в техническом моделировании, конструировании и дизайне, сообщает «Правда.ру».

Конкурс 24 bit пройдет по нескольким направлениям: объемному дизайну, программному дизайну, графическому дизайну, цифровому фото, видеотехнологиям, виртуальным мирам. Школьники смогут участвовать индивидуально или в командном формате (по три человека).

Организаторы конкурса «Техностарт» приглашают к участию специалистов в области технологий цифрового производства и мехатроники. К участию будут допущены дети 7-18 лет.

Конкурс «Digitalстарт» приглашает к участию школьников 6-18 лет, интересы которых связаны с объемным и графическим дизайном, разработкой сайтов, созданием контента для соцсетей. Заявки принимаются до 16 апреля и подаются на странице конкурса. В общей сложности организаторы предусмотрели 10 номинаций.