В Москве прошел финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию «Битва школ»

Общество
3 июня 2023

Финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию «Битва школ» состоялся 23 апреля на Малой спортивной арене спортивного комплекса «Лужники». Это седьмой и завершающий этап командных юношеских соревнований для ребят в возрасте от 6 до 12 лет. Кубок Московского спорта проходил с ноября прошлого года. 

На пресс-конференции в конце турнира Антон Абдурахманов, Алина Загитова, Нина Мозер и другие известные представители фигурного катания говорили о целях создания турнира и дальнейших планах, а также выразили мнения о выступлениях молодых спортсменов.

«Сколько искренних эмоций детей и родителей, это настоящий праздник фигурного катания, по уровню не ниже чемпионата мира!» — делится эмоциями президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы Антон Абдурахманов.

«Отрадно, что наше фигурное катание развивается, — говорит Алина Загитова, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. — Сегодняшним чемпионам хочу пожелать слушаться тренеров, родителей, и пусть эта победа станет маленьким шажком к большим победам».

«Я счастлива, что все получилось, у нас в финале самые лучшие, сильные дети. Наша цель — сделать фигурное катание более интересным, — добавляет Нина Мозер, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы. —  Фигурное катание динамично развивается последнее десятилетие. Новый соревновательный формат, который мы применили на Кубке Московского спорта, позволяет открыть новые звезды».

Победителем финала среди спортивных разрядов стала команда школы ФАУ МО РФ ЦСКА, среди частных школ – команда АФК «Ангелы Плющенко», среди государственных школ – команда школы «Хрустальный» ГБУ ДО МАФК.

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