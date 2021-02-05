В Москве прошел круглый стол, посвященный инновациям, помогающим выстраивать новые стратегии развития образовательным учреждениям

4 февраля в преддверии Дня науки в столице на площадке СтартХаб «Красный октябрь» прошел круглый стол, посвященный технологическим решениям в области образования, в частности новым подходам к профориентации: методы идентификации научных специальностей в дошкольном, школьном и профессиональном образовании, актуальным профессиям, которые будут востребованы в будущем, а также рабочим навыкам и личным качествам, которые помогут или помешают жить в мегаполисе будущего.

Организатором мероприятия выступило Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

В круглом столе приняли участие: Руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков, директор по развитию Академии Высоких Технологий и руководитель профиля Автономные транспортные системы Олимпиады КД НТИ Алексей Четвертаков, Директор Центра развития карьеры Правительства Москвы Нина Филимонова, Начальник Управления государственной службы и кадров Павел Малыхин, , Начальник Управления по развитию движения Ворлдскиллс в Москве (РКЦ Москвы) ГАОУ ДПО МЦКО (руководитель РКЦ), а также представители ведущих образовательных учреждений и столичного бизнеса.

В рамках круглого стола обсуждались состояние и перспективы существующего образования, новые подходы к профориентации, самые востребованные сферы занятости в настоящий момент и в будущем, а также повышение эффективности образования при внедрении и масштабировании инновационных инструментов в процесс обучения.

«Круглый стол – это логическое завершение двухнедельной выставки инноваций в сфере образования и досуга, где были представлены действительно уникальные технологические решения в сфере профессионального и дополнительного образования: голосовые тренажеры, платформы для оценки и развития человеческого капитала и эмоционального интеллекта, не говоря уже о роботах, оборудовании и лабораторных-исследовательских комплексах», — рассказала Екатерина Бражникова, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

«Совместное участие в круглом столе представителей образовательных учреждений, разработчиков технологических стартапов и ведущих экспертов в области образования позволяет не только сблизится и понять интересы представителей образования, крупного и малого бизнеса и их карьерных центров, но и понять, как меняется область профориентации под влиянием различных экономических и технологических процессов, какие работники будут нужны уже завтра, ну и в скором будущем!», — отметила Екатерина.

«Сегодняшний школьник войдет в экономику лет через пять-семь, когда мир существенно изменится. Рассчитывая стать юристом, пиарщиком или даже программистом, он ориентируется на сегодняшние реалии, но в будущем понадобятся другие специалисты.

Многие из тех, кто получал образование, опираясь на текущую статистику востребованности профессий, через пять-шесть лет осознал, что ошибся.

Наша задача — помочь школьникам сделать более осознанный выбор», рассказал руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков.

В конце деловой части участники перешли к более неформальному общению в формате матчмайкинга.

Справка:

Агентство инноваций Москвы создано городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.